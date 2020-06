Οικονομία

Κορονοϊός: αύξηση καταθέσεων εν μέσω πανδημίας

Γιατί η πανδημία «αβγατίζει» τις αποταμιεύσεις των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διατηρώντας την τάση που ξεκίνησε από το 2019.

Η εργασιακή ανασφάλεια, τα μορατόρια, η συγκράτηση που επιδεικνύουν οι πολίτες στις δαπάνες διασκέδασης (εστίαση κ.λπ.) λόγω κορονοϊού αλλά και η σταδιακή αλλαγή κουλτούρας με ροπή προς την αποταμίευση μετά από πολλά χρόνια ερμηνεύουν, σύμφωνα με τα τραπεζικά στελέχη, την αύξηση των καταθέσεων που παρατηρείται, αρχής γενομένης από τις αρχές του 2020, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Εξηγούν, μάλιστα, ότι η τάση αποταμίευσης είχε διαφανεί από την εποχή προ Covid-19, εξέλιξη που αποδίδεται στην αλλαγή κουλτούρας που έφερε η δεκαετής οικονομική κρίση τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά.

Από την αρχή του 2020 έως και το τέλος Απριλίου, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) αυξήθηκαν κατά 5,88 δισ. ευρώ (4,3 δισ. ευρώ, με βάση τα επίσημα στοιχεία των τραπεζών, έως την 31η Μαρτίου 2020 συν 1,58 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος).

Τους δύο μήνες (Μάρτιος-Απρίλιος) της καραντίνας, οι καταθέσεις των ιδιωτών αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ.

«Η τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθώς παρά το γεγονός ότι η αγορά άνοιξε, δεν παρατηρείται δραματική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά. Ωστόσο, βαρόμετρο για τους επόμενους μήνες και σίγουρα μέχρι το τέλος του 2020 θα είναι οι εξελίξεις στην απασχόληση. Διότι αν υπάρξουν μεγάλες απώλειες στις θέσεις εργασίας, είναι βέβαιο ότι η τάση αύξησης των καταθέσεων θα ανακοπεί βιαίως», αναφέρει στο Euro2day.gr υψηλόβαθμη τραπεζική πηγή.

Από τον Μάρτιο και για τους επόμενους μήνες, ένας ακόμη παράγοντας που γεμίζει το σακούλι της αποταμίευσης είναι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η αναστολή των μηνιαίων δανειακών υποχρεώσεων.

«Όλοι οι πελάτες μας γνωρίζουν ότι το 2020 ενδεχομένως και κάποιοι μήνες του 2021 θα είναι δύσκολοι και ζορισμένοι οικονομικά. Με δεδομένη λοιπόν αυτή την παραδοχή, την οικονομική ανάσα που παίρνουν από την αναστολή πληρωμής δεν τη σπαταλούν, την αποταμιεύουν για τις δύσκολες ημέρες», αναφέρει αρμόδια τραπεζική πηγή.

Η αυξητική τάση στις καταθέσεις, έστω και με μικρούς ρυθμούς, σε σχέση με τις εκροές των πολλών δισεκατομμυρίων που έγιναν το 2012 και το 2015, είχε διαφανεί από τον Σεπτέμβριο του 2019 και μετά. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά «φρόντιζαν η κάθε πλευρά, με βάση τις δυνάμεις της, να αποταμιεύει έστω και ένα μικρό ποσό σε μηνιαία βάση», αναφέρει πηγή και προσθέτει: «Εκτιμούμε ότι η ανάγκη αποταμίευσης ήταν το μάθημα της οικονομικής κρίσης, κυρίως στα νοικοκυριά, διότι οι επιχειρήσεις πάντα κρατούν ρευστά διαθέσιμα».