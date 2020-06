Πολιτισμός

Eπιστολή των Βαν Γκογκ και Γκογκέν πουλήθηκε για μια “περιουσία”

Η επιστολή είχε αναφορές, μεταξύ άλλων, και για "πιπεράτες στιγμές" της ζωής τους.

Μια επιστολή που έγραψαν ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ και ο Πολ Γκογκέν, στην οποία μαρτυρούν τον αμοιβαίο θαυμασμό τους και ένα κοινό όραμα της μελλοντικής αναβίωσης της μοντέρνας τέχνης, βρήκε αγοραστή στον οίκο δημοπρασιών Hotel Drouot στο Παρίσι αντί 210.600 ευρώ.

Η ιδιόχειρη επιστολή, γραμμένη με μελάνι σε τετραγωνισμένο χαρτί, που περιλαμβάνει τις υπογραφές και των δυο καλλιτεχνών, απευθύνεται στον φίλο τους ζωγράφο Εμίλ Μπερνάρ από την Αρλ, την 1η/2 Νοεμβρίου 1888 και αναφέρει συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη για μια "ένωση ζωγράφων".

Η επιστολή, οι εκτιμήσεις για την οποία κυμαίνονταν μεταξύ 180.000 και 250.000 ευρώ, βγήκε στο σφυρί στην έναρξη της εαρινής συνεδρίασης των πωλήσεων των Συλλογών Aristophil.

Και οι δύο τους εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι η τέχνη διανύει μια κομβική περίοδο προς μια "αναγέννηση".

"Εγώ που πιστεύω σίγουρα στη δυνατότητα μιας τεράστιας αναγέννησης της τέχνης, μου φαίνεται ότι εμείς οι ίδιοι λειτουργούμε μόνο ως μεσάζοντες", γράφει ο Βαν Γκογκ (1853-1890). "Μόνο μια επόμενη γενιά θα καταφέρει να ζήσει ειρηνικά", προβλέπει στην επιστολή προς τον "επιστήθιο φίλο του Μπερνάρ".

Ο Βαν Γκογκ αφήνει την τελευταία σελίδα στον Πολ Γκογκέν (1848-1903), ο οποίος με τη σειρά του γράφει ότι συμμερίζεται την ιδέα του Ολλανδού φίλου του για την αναγέννηση της art nouveau.