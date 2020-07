Πολιτισμός

“Ρωμαίος και Ιουλιέτα” σε…κοινωνική αποστασιοποίηση

Το Γουέστ Εντ του Λονδίνου καλείται να προσαρμοστεί στην νέα κανονικότητα λόγω κορονοϊού.

Το Γουέστ Εντ του Λονδίνου ήταν πάντα πόλος έλξης θεατρόφιλων από όλον τον κόσμο, οι οποίοι συνέρρεαν για να παρακολουθήσουν τις φημισμένες παραστάσεις του.

Παραστάσεις, όπως «Το Φάντασμα της Όπερας», «Οι Άθλιοι» και «Η Ποντικοπαγίδα» της Άγκαθα Κρίστι ανεβαίνουν σε αυτά τα θέατρα για πολλές δεκαετίες και κόβουν εκατομμύρια εισιτήρια κάθε χρόνο.

Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, όμως, τα θέατρα αναγκάστηκαν να κλείσουν τον Μάρτιο και το μέλλον τους πλέον φαντάζει αβέβαιο, καθώς τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που εξακολουθούν να ισχύουν απειλούν την ύπαρξή τους.

Ο Λούις Χάρτσχορν και ο Μπράιαν Χουκ, συνιδρυτές της εταιρείας παραγωγής Hartshorn-Hook, είναι από τους πρώτους που προσαρμόστηκαν στη νέα πραγματικότητα, ανακοινώνοντας το ανέβασμα του «Μεγάλου Γκάτσμπι», τον Οκτώβριο.

Οι θεατές θα πρέπει να φορούν μάσκες, τις οποίες θα μπορούν να ενσωματώνουν στη μεταμφίεσή τους. Προαιρετικά, θα μπορούν να φορούν και γάντια. Το κοινό θα είναι περιορισμένο αριθμητικά (90 αντί 240) και η διάρκεια διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για ενδελεχή απολύμανση.

«Θα πρέπει να φανταστούμε την παράσταση σαν έναν αποκριάτικο χορό. Η ευχάριστη είδηση είναι ότι ο κόσμος αγοράζει εισιτήρια και θέλει να επιστρέψει» δήλωσε ο Χουκ στο Γαλλικό Πρακτορείο, όμως ο Χάρτσχορν συμπλήρωσε «θα πρέπει να πάμε υπερβολικά καλά ώστε να ρεφάρουμε γιατί οι αριθμοί είναι εναντίον μας».

Ελάχιστοι οι τουρίστες

Μια ακόμη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα θέατρα του Γουέστ Εντ είναι η έλλειψη τουριστών καθώς τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα μουσεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Ιουλίου.

Η επιβολή 14ήμερης καραντίνας, από τις 8 Ιουνίου, για τους περισσότερους ταξιδιώτες που φθάνουν στη χώρα γκρέμισε τις ελπίδες για ταχεία ανάκαμψη.

«Περίπου το ένα τρίτο των θεατών των θεάτρων του Λονδίνου είναι ξένοι τουρίστες. Και για την ώρα, φυσικά, υπάρχουν ελάχιστες προοπτικές να έχουμε τουρίστες από το εξωτερικό», είπε ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής ο Τζούλιαν Μπερντ, επικεφαλής του λόμπι UK Theatre.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έως και το 70% των θεάτρων κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Βάσει έρευνα της ομοσπονδίας Oxford Economics for the Creative Industries, η παρούσα κρίση δημιούργησε «τρύπα» 3,3 δισ. ευρώ στα έσοδα από τα θέατρα αυτή τη χρονιά, δηλαδή πτώση μεγαλύτερη του 60%.

Μάλιστα, η παραπάνω εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη της την πιθανή διστακτικότητα των πολιτών να επιστρέψουν στις αίθουσες, όταν αυτό επιτραπεί. Η ομοσπονδία προειδοποιεί για 200.000 απολύσεις, χωρίς παρέμβαση της κυβέρνησης.

Για να επιβιώσουν κάποια θέατρα προσφέρουν εναλλακτικές παραστάσεις

Στο «Ολντ Βικ» του Λονδίνου οι ηθοποιοί Κλερ Φόι και Ματ Σμιθ, πρωταγωνιστές της διάσημης τηλεοπτικής σειράς «The Crown» (Το Στέμμα), θα ερμηνεύσουν το έργο «Lungs» (Πνεύμονες) χωρίς θεατές, ενώ θα τηρούν και τις αποστάσεις μεταξύ τους.

Κάθε παράσταση θα βιντεοσκοπείται και θα μεταδίδεται ζωντανά σε 1.000 ανθρώπους που αγόρασαν εισιτήρια στις συνηθισμένες τιμές, δηλαδή από 10 έως 65 λίρες παρότι όλοι θα απολαύσουν το ίδιο θέαμα.

Πρόκειται για ένα τολμηρό εγχείρημα, τη στιγμή άλλα θέατρα, όπως το Εθνικό στο Λονδίνο, έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο παραστάσεις θεατρικών έργων που είχαν βιντεοσκοπήσει πριν από την πανδημία και τις οποίες μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει δωρεάν.

«Οι παραστάσεις εκείνες που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή του κοινού πιθανόν να είναι οι μεγάλοι νικητές» εικάζει ο Χουκ.

Μια τέτοια παράσταση πρόκειται να ανεβάσει η One Night Records, «μεταφέροντας» όσους αγοράσουν εισιτήριο σε ένα ταξίδι μέσα από μουσικά είδη, από την περίοδο του 1920 έως την περίοδο του 1950, σε μια μυστική τοποθεσία που θα ονομάζεται «Lockdown Town» (Η πόλη του lockdown).

«Επειδή ο χώρος είναι τόσο μεγάλος και επειδή το συμμετοχικό θέατρο έχει αυτό το πλεονέκτημα, του χώρου δηλαδή. Γι' αυτό μπορούμε να το κάνουμε» εξήγησε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας παραγωγής, Τιμ Γουίλσον, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ρωμαίος και Ιουλίετα… σε απόσταση;

Σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, οι άνθρωποι καλούνται να τηρούν απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους. Γεγονός που αποτελεί σπαζοκεφαλιά για όσους εργάζονται στον χώρο θεατρικών παραγωγών.

Η θεατρική ομάδα Royal Shakespeare Company δήλωσε ότι μπορεί να χωρέσει μόλις το 20% του κοινού της στον χώρο όπου εμφανίζεται.

«Με την άδεια άνευ αποδοχών να αλλάζει μορφή μέσα στους επόμενους μήνες και τελικά να καταργείται, αυτή είναι μια πολύ ευάλωτη περίοδος. Και πώς θα ανεβάζουμε τις παραστάσεις με κοινωνική αποστασιοποίηση; Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα με απόσταση δύο μέτρων... δύσκολα μπορεί να το φανταστείς», λέει η Κάθριν Μάλιον, εκτελεστική διευθύντρια του θιάσου που εδρεύει στο Στράτφορντ απόν Έιβον.