Πολιτική

Η τουρκική προκλητικότητα στο “τηλε-τραπέζι” του ΕΛΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος…

Οι αποτελεσματικοί χειρισμοί της ελληνικής κυβέρνησης στην κρίση του κορονοϊού, η επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. και η προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, ήταν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση για το άνοιγμα του τουρισμού μετά την επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας, υπενθυμίζοντας μάλιστα την πρόσκληση του προς τον Πρόεδρο του ΕΛΚ Donald Tusk και τους άλλους ηγέτες της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, να πραγματοποιηθεί μία από τις επόμενες Συνόδους Κορυφής στην Ελλάδα, η οποία όπως είπε, αποτελεί υποδειγματικό ασφαλή Προορισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης, επισημαίνοντας την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας εντός του Ιουλίου. Η Ελλάδα, είπε, έχει ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό σχέδιο για την αξιοποίηση των κονδυλίων που αναμένονται, ενώ ζήτησε να μην μειωθούν τα χρήματα που προορίζονται για το Ταμείο Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Ο Πρωθυπουργός έβαλε στην ατζέντα της συζήτησης και το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στην Μεσόγειο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση της κυριαρχίας της. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη να σταλεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κοινό αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία, ότι δεν μπορεί να επιτραπεί μια υποψήφια προς ένταξη χώρα, να απειλεί χώρες, μέλη της Ε.Ε. Για αυτό πρόσθεσε, η αντίδραση της Ε.Ε. δεν πρέπει να μείνει μόνο σε επίπεδο δηλώσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες και για το περιστατικό με το ύποπτο πλοίο στο Λιβυκό πέλαγος και την επιχείρηση «Ειρήνη». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, «δεν μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις και μετά να φαινόμαστε αδύναμοι στην εφαρμογή τους».

Στην τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ, συμμετείχε και ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.