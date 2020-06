Κοινωνία

Μαρκέλλα: Έκκληση για συμμετοχή του αδελφού της στις έρευνες

Για την αντίδραση του αδελφού της 10χρονης στην προσαγωγή της υπόπτου μίλησε η συνήγορός του.

«Δεν μπορούσα να τον κρατήσω χθες. Πήγε ο ίδιος στην Ασφάλεια», περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 την αντίδραση του αδελφού της Μαρκέλλας στην προσαγωγή της υπόπτου.

Όπως περιέγραψε η Α.Ανάσογλου, ο Χρήστος, εντολέας της και αδερφός της 10χρονης, κάνει τη δική του έρευνα για να διαπιστώσει τι έχει συμβεί στο παιδί και γιατί.

«Μου είπε: ‘θέλω να μάθω το γιατί’ και φυσικά είχε μια απλή ενημέρωση», σημείωσε σχετικά η δικηγόρος, που συμπλήρωσε ωστόσο πως, «για να λάμψει η αλήθεια, πρέπει να αποδοθούν οι κατηγορίες».

Όσο αφορά, δε στην ταυτότητα της γυναίκας, την οποία οι γονείς την αναγνώρισαν ως παλιά γειτόνισσα με την οποία είχαν στενές σχέσεις στο παρελθόν, είπε ότι και ο Χρήστος την ξέρει.

Μάλιστα, ανέφερε πως χθες ο νεαρός «όργωσε» τη γειτονιά να ρωτά γι’αυτήν.

«Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι ο Χρήστος είναι στη διάθεση των Αρχών», κατέληξε απευθύνοντας έκκληση να συμπεριληφθεί ο αδελφός της Μαρκέλλας στις έρευνες για την υπόθεση της αρπαγής της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 33χρονη Ελληνίδα, την οποία το προηγούμενο διάστημα μάρτυρες περιέγραφαν ως «κοκκινομάλλα γυναίκα». Κατά τον εντοπισμό της, χθες το μεσημέρι, στην Παραλία Κατερίνης βρέθηκε «κουρεμένη γουλί», στοιχείο που αξιολογείται από αστυνομικούς ως προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των Αρχών.

Η γυναίκα συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια. Η δικογραφία για τη φερόμενη αρπαγή της Μαρκέλλας θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας και μόλις στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα αναμένεται να εκδοθεί και να ενεργοποιηθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον της.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η ίδια προέρχεται από το περιβάλλον της Μαρκέλλας και φαίνεται να υπήρξε παλαιότερα γειτόνισσα της οικογενείας της ανήλικης. Μέχρι στιγμής πάντως τα κίνητρα της φερόμενης πράξης της δεν έχουν γίνει γνωστά.

Αστυνομικοί ερεύνησαν τις τελευταίες ώρες διαμέρισμα στην Καλαμαριά, όπου εντόπισαν τον ρουχισμό που φέρεται να φορούσε η 33χρονη, όταν καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να συνοδεύει τη μικρή μαθήτρια. Επίσης κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και κινητά που εξετάζονται.