Μητσοτάκης: Οδικός χάρτης ανάπτυξης το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του προγράμματος Αυτοδιοίκησης. Ανοίγουν 40.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.

«Εμβληματικό» χαρακτήρισε το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ο πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τόνισε ότι είναι ένας οδικός χάρτης ανάπτυξης και ταυτόχρονα ένας οδικός χάρτης κοινωνικής φροντίδας.

Είναι η πυξίδα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, που ορίζει τους δρόμους, ώστε η αυτοδιοίκηση να ξαναγίνει μοχλός επανεκκίνησης της οικονομίας μας. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πυλώνας του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

«Η αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού αποτελεί κρίσιμο μέρος της αρχιτεκτονικής της δημοκρατικής πολιτείας, όπως την αντιλαμβάνομαι. Κρίσιμη συνιστώσα του κράτους και ταυτόχρονα κύτταρο διαχείρισης των κοινών στην καθημερινότητα» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Οι επιλογές που την αφορούν είναι κατεξοχήν πολιτικές και από τις πρώτες μας θεσμικές παρεμβάσεις στον χώρο της αυτοδιοίκησης το υπουργείο έδειξε το στίγμα του που ήταν να απελευθερωθεί η αυτοδιοίκηση από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της κεντρικής διοίκησης, αλλά να απελευθερωθεί και από την παράλυση που στην πράξη προκαλούσε η απλή αναλογική» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Είναι ένα σχέδιο με τις αρετές του πολιτικού από τον οποίο πήρε και το όνομά του, είναι οραματικό, τολμηρό και ταυτόχρονα είναι μελετημένο και κοστολογημένο. Απλώνεται παντού σε ολόκληρη τη χώρα. Συναρμόζοντας τις τοπικές ανάγκες στις εθνικές προβολές. Έχει το βλέμμα του στραμμένο στην κοινωνία για πολλές νέες θέσεις εργασίας παντού στην Ελλάδα, πρωτίστως στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι:

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν αυτή την εμβληματική δέσμη πολλών χιλιάδων παρεμβάσεων: Καινοτομία, ευελιξία, προοπτική. Τρεις είναι οι στόχοι: ανάπτυξη, περιβάλλον και κοινωνική συνοχή. Και τρεις είναι οι κατευθύνσεις που το εξειδικεύουν: ψηφιακή σύγκλιση, βελτίωση της ποιότητας ζωής και κοινωνική συνοχή, χωρίς να ξεχνάμε την έννοια της πολιτικής προστασίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι στα επόμενα χρόνια 2,5 δισ. ευρώ θα μετατραπούν σε χιλιάδες έργα σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια και θα δημιουργήσουν περί τις 40.000 νέες θέσεις απασχόλησης.

Υπογράμμισε, ακόμα, ότι στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση όλοι οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση τη συμμετοχή κάθε τόπου στον εθνικό σχεδιασμό, αλλά και με συγκεκριμένα κριτήρια, γεωγραφικά, δημογραφικά και κοινωνικά για κάθε περιοχή.

Τοπική Αυτοδιοίκηση με οργανωτική και διοικητική αυτοτέλεια

Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη να αποκτήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγματική οργανωτική και διοικητική αυτοτέλεια.

Ο Κ. Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του, λέγοντας: «πριν από 30 χρόνια, ως υποψήφιος ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης παρουσίαζε το πρόγραμμά του με αιχμή την ίδρυση δημοτικού αναπτυξιακού ταμείου για την αναβάθμιση της ζωής, της πόλης και των πολιτών. Αυτό το όραμα κάνουμε πράξη αγκαλιάζοντας μάλιστα ολόκληρη την Ελλάδα».