Πολιτισμός

Υπουργείο Παιδείας: Fake news ο εξοβελισμός της Τέχνης από τα σχολεία!

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας μετά τα δημοσιεύματα για κατάργηση των καλλιτεχνικών, της μουσικής και του σχεδίου από τα σχολεία.

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, δίνοντας διευκρινίσεις για τους τρόπους διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία, μετά από δημοσιεύματα που ήθελαν την κατάργησή τους.

«Σε απάντηση των ψευδών ειδήσεων που θέλουν την «κατάργηση» των μαθημάτων καλλιτεχνικών και μουσικής από τα σχολεία, το γραφείο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημαίνει τα εξής:

Α. Δημοτικό

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δημοτικού δεν επήλθε καμία αλλαγή όσον αφορά στα μαθήματα της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών. Σύμφωνα με τον Νόμο 4692, ΦΕΚ Α΄ 111/12.6.2020, τα Εικαστικά (Καλλιτεχνικά) διδάσκονται 2 ώρες εβδομαδιαίως στις Α΄ & Β΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου και 1 ώρα εβδομαδιαίως στις υπόλοιπες τάξεις, ενώ η Μουσική διδάσκεται 1 ώρα εβδομαδιαίως σε κάθε τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Αυτά ακριβώς ίσχυαν και μέχρι τώρα με το ΠΔ 79/2017, ΦΕΚ Α΄ 109/1.8.2017. Επιπλέον, διδάσκεται 1 ώρα εβδομαδιαίως η Θεατρική Αγωγή, στις Α’, Β’ Γ’ και Δ’ τάξεις του Δημοτικού.

Β. Γυμνάσιο

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου δεν επήλθε καμία αλλαγή όσον αφορά στα μαθήματα της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών. Στην ΥΑ 72323/Δ2, ΦΕΚ Β΄ 2265/12.6.2020, ορίζεται ότι και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται 1 ώρα εβδομαδιαίως το μάθημα της Μουσικής και 1 ώρα εβδομαδιαίως το μάθημα των Καλλιτεχνικών, όπως ίσχυε και μέχρι τώρα με την ΥΑ 93381/Δ2, ΦΕΚ Β΄ 1640/09.06.2016.

Γ. Λύκειο

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου, η Μουσική και τα Καλλιτεχνικά υπήρχαν ως μάθημα επιλογής στην Α΄ Λυκείου, όπου, σύμφωνα με την ΥΑ 139454/Δ2, ΦΕΚ Β΄ 3807/04.09.2018, οι μαθητές μπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα επιλογής, το οποίο διδασκόταν 2 ώρες εβδομαδιαίως. Είχε παρατηρηθεί όμως χαμηλή συμμετοχή σε αυτό (στα εικαστικά και τη μουσική αθροιστικά, το έτος 2018-2019, συμμετείχε το 7,9% των μαθητών της Α’ Λυκείου, 9% το έτος 2019-2020), και σποραδικότητα στη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, τα οποία δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν το σκοπό τους. Προτάχθηκε η εισαγωγή στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των Αγγλικών, ενισχύθηκαν η πληροφορική και η φυσική αγωγή, δόθηκε η δυνατότητα δεύτερης ξένης γλώσσας. Εν ολίγοις, αντικαταστάθηκαν μαθήματα που δεν λάμβαναν χώρα παρά σε περιορισμένο βαθμό από μαθήματα ενταγμένα στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα τα οποία παρακολουθούνται από όλους τους μαθητές.

Αναφορικά με τη Γ’ Λυκείου, το θέμα της διδασκαλίας του σχεδίου θίγει ευρύτερα το ζήτημα της διδασκαλίας πανελλαδικώς εξεταζόμενων ειδικών μαθημάτων, και κυρίως ιταλικά, ισπανικά, αρμονία, έλεγχος μουσικών και ακουστικών ικανοτήτων, μουσική αντίληψη και γνώση, μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, κανένα από τα οποία δε διδάσκεται στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου. Εν προκειμένω, υπήρχε πάλι πολύ χαμηλή συμμετοχή των μαθητών, παραδείγματος χάρη το Γραμμικό Σχέδιο το έτος 2019-2020 επέλεξαν και παρακολούθησαν μόλις 4 στους 100 μαθητές. Στις προθέσεις του Υπουργείου είναι να εξετάσει συνολικά το ζήτημα της διδασκαλίας των ειδικών πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων».

KKE: απαράδεκτες αλλαγές σε Γυμνάσια - Λύκεια

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του αναφέρει «το Υπουργείο Παιδείας αποδεικνύει πώς εννοούσε το σχολείο της δήθεν αναβάθμισης και των δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα:

Εξαφανίζει από το Λύκειο μια σειρά μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών και Καλλιτεχνικής Παιδείας.

Στερεί από τους μαθητές των Λυκείων την επαφή με αντικείμενα, που μόνο δευτερεύοντα δεν μπορούν να θεωρηθούν.

Μετατρέπει ακόμα πιο έντονα το σχολείο σε προγνυμαστήριο δεξιοτήτων, εξετάσεων και Τράπεζας Θεμάτων, με βάση τα SOS.

Είναι απαράδεκτη η απόφαση να αφαιρεθούν από το πρόγραμμα του Λυκείου μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (σχέδιο, ξένες γλώσσες, μουσική). Ουσιαστικά σπρώχνει και με τη βούλα του νόμου χιλιάδες παιδιά στην παραπαιδεία.

Με τις αλλαγές αυτές χτυπιούνται τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων εκπαιδευτικών, που πολλοί από αυτούς κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Είναι βέβαιο ότι θα γενικευτεί η απαράδεκτη από κάθε άποψη κατάσταση όπου οι εκπαιδευτικοί θα εξαναγκάζονται να διδάσκουν μαθήματα άσχετα με το επιστημονικό τους αντικείμενο, με ολέθριες συνέπειες στη μόρφωση των μαθητών.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου άσχετη με μια σειρά αντιδραστικές παρεμβάσεις παλιών και νέων κυβερνήσεων, που μόνιμο στόχο έχουν να φτιάξουν σχολεία πολλών ταχυτήτων και κατηγοριών και γι’ αυτό νομιμοποιούν την απαράδεκτη διάκριση σε πρωτεύοντα, δευτερεύοντα και τριτεύοντα μαθήματα. “Ξεχνάνε” οι φωστήρες των Υπουργείων Παιδείας ότι οι νέοι έχουν ανάγκη για πολλαπλά ερεθίσματα και εικόνες στη ζωή τους. Έχουν ανάγκη να αναπτύσσουν μαζί με τη γνώση και το συναίσθημα. Έχουν ανάγκη να είναι ολοκληρωμένοι άνθρωποι, με όποιο επάγγελμα κι αν ασχοληθούν στην πορεία της ζωής τους. Εδώ και τώρα πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον απάνθρωπο αντιπαιδαγωγικό κατήφορο. Για να ανοίξει ο δρόμος για το σχολείο που θα έχουν θέση και ρόλο όλα τα μαθήματα και τα αντικείμενα που είναι αναγκαία για να διαπαιδαγωγούνται και να μορφώνονται ολόπλευρα τα παιδιά μας».