Κοινωνία

Κορονοϊός – ΕΑΔ: “Τσουχτερά” πρόστιμα και “λουκέτα” για τα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Επιθεωρητές της ΕΑΔ συνεχίζουν να διαπιστώνουν χαλάρωση στα μέτρα προστασίας από το προσωπικό εργασίας.

Ελέγχους σε 19 Δήμους σε όλη την επικράτεια καθώς και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κατά το διάστημα από 09.06.2020 έως 14.06, με αντικείμενο την ορθή τήρηση των μέτρων για τον περιορισμό διασποράς του SARS COV-2.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «κλιμάκια της ΕΑΔ και της ΕΛ.ΑΣ έλεγξαν συνολικά 278 σημεία ενδιαφέροντος στα 22 εκ των οποίων καταγράφηκαν παραβάσεις (ποσοστό 7,9%) και επιβλήθηκαν 26 πρόστιμα συνολικού ύψους 34.850€ κυρίως για μη χρήση μάσκας από τo προσωπικό εργασίας και για υπέρβαση της ορθής αναλογίας ατόμων ανά επιφάνεια στα ελεγχθέντα ΚΥΕ. Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ συνεχίζουν να διαπιστώνουν χαλάρωση στα μέτρα προστασίας από το προσωπικό εργασίας με τα ποσοστά συμμόρφωσης να βαίνουν μειούμενα γεγονός που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στις 12.06.2020 στο αεροδρόμιο Ελ .Βενιζέλος διαπιστώθηκε υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τα μέτρα αποφυγής διασποράς του ιού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ :

Χρήση μάσκας από επιβάτες και προσωπικό.

Τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων σε χώρους αναμονής και εξυπηρέτησης επιβατών.

Ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση επιβατών.

Λειτουργία των Κ.Υ.Ε. εντός του Αερολιμένα.

Εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της τήρησης της υγιεινής των χεριών.

Τήρηση των κανόνων υγιεινής.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ –ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ :

Δήμος Χαλανδρίου: Σε τρία (3) καταστήματα ΚΥΕ επιβλήθηκαν τρία (3) πρόστιμα συνολικού ύψους 450€ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας .

Δήμος Παλαιού Φαλήρου : Σε τέσσερα (4) καταστήματα ΚΥΕ επιβλήθηκαν συνολικά έξι (6) πρόστιμα ύψους 900 € για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Σερρών: Σε τρία (3) καταστήματα ΚΥΕ επιβλήθηκαν τρία (3) πρόστιμα συνολικού ύψους 450 €

Δήμος Πατρέων: Σε δύο καφετέριες-μπαρ επιβλήθηκαν δύο (2) πρόστιμα συνολικού ύψους 22.000 € και από 30 ήμερες αναστολή λειτουργίας το καθένα για μη τήρηση της ορθής αναλογίας ατόμων ανά επιφάνεια καταστήματος.

Δήμος Ρεθύμνου:

Σε καφετέρια επιβλήθηκε (1) ένα πρόστιμο των 10.000€ και 30 ημέρες αναστολή λειτουργίας , για μη τήρηση της ορθής αναλογίας ατόμων ανά επιφάνεια .

Σε τρεις (3) πολίτες επιβλήθηκαν (3) τρία πρόστιμα συνολικού ύψους 450€, για μη τήρηση των αποστάσεων.

Δήμος Τρικκαίων: Σε τρία (3) ΚΥΕ επιβλήθηκαν τέσσερα (4) συνολικού ύψους 600 € για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Θερμαϊκού: Σε καφετέρια επιβλήθηκε (1) ένα πρόστιμο των 150€, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Λαρισαίων: Σε τρία (3) ΚΥΕ επιβλήθηκαν τρία (3) πρόστιμα συνολικού ύψους 450€ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας».