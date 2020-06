Κοινωνία

O “γιατρός” με τα “1000 πρόσωπα” που εξαπατούσε καρκινοπαθείς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 47χρονος συστηνόταν με το όνομα Νίκος Κοντός και εξαπατούσε καρκινοπαθείς στο τελευταίο στάδιο.