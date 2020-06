Πολιτική

Τσίπρας στο ΕΣΚ: Το Ταμείο Αλληλεγγύης να μη συνδυαστεί με δάνεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας.

Την ανάγκη «οι προοδευτικές δυνάμεις να εξασφαλίσουν ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν θα συνδυαστεί με δάνεια και όρους λιτότητας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρέμβασή του στην προπαρασκευαστική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, που γίνεται με τηλεδιάσκεψη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε χαρακτηριστικά: «Στηρίζουμε όλοι μαζί το Ταμείο Αλληλεγγύης, αλλά η υιοθέτησή του δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα αποκτήσουμε και μία κεϋνσιανή Ευρώπη. Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το Ταμείο δεν θα συνδυαστεί με δάνεια και ευρωπαϊκούς ή εθνικούς όρους λιτότητας, αλλά θα βασιστεί σε επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκή στήριξη σε κοινωνικές πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας, βιώσιμης ανάπτυξης και υπέρ της πρότασης για Ευρωπαϊκό Εγγυημένο Εισόδημα.

Οι Ευρωσοσιαλιστές πρέπει να επαναλάβουν την απόφασή τους (13/12/2019) για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, εάν υπάρξει έμπρακτη παραβίαση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Γερμανική Προεδρία δεν πρέπει να περιοριστεί σε καθιέρωση του Ταμείου Αλληλεγγύης αλλά και σε αναβάθμιση του ευρωτουρκικού διαλόγου, έχοντας στο τραπέζι τόσο τις κυρώσεις όσο όμως και την αναθεώρηση της τελωνειακής ένωσης και ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης προσφύγων. Αλλιώς θα έχουμε νέα εργαλειοποίηση του προσφυγικού, οι συνομιλίες για το Κυπριακό δεν θα ξαναρχίσουν και θα έχουμε τον Σεπτέμβριο επικίνδυνη αντιπαράθεση Ελλάδας και Τουρκίας. Η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αντιπρόεδρο της ισπανικής κυβέρνησης και επικεφαλής των Podemos, Pablo Iglesias και τον επικεφαλής του Vansterpartiet Σουηδίας, Jonas Stostedt.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συζήτησε με τον Αντιπρόεδρο της Ισπανικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο κομμάτων και των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ενόψει της οικονομική κρίσης και της συζήτησης για την καθιέρωση Ταμείου Ανάκαμψης.

Υπογράμμισαν την ανάγκη το Ταμείο να βασιστεί σε διευρυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και επιχορηγήσεις αντί για δάνεια, να μην συνδυαστεί με μνημόνια και όρους λιτότητας και να μην οδηγήσει σε νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, συνομίλησαν για την κοινωνική Ευρώπη και ιδίως τις πρωτοβουλίες των δύο κομμάτων σε σχέση με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Κατά τη συνομιλία του με τον επικεφαλής του Vansterpartiet Σουηδίας, Jonas Stostedt ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συζήτησε για την ενίσχυση της συνεργασίας του κόμματός του με το Vansterpartiet και την προώθηση ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού προοδευτικού μετώπου υπέρ της κοινωνικής Ευρώπης. Αντάλλαξαν παράλληλα απόψεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και την ανάγκη αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση εργαλείων ευρωπαϊκής φορολογίας επί πολυεθνικών και βιομηχανίας άνθρακα.