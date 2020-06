Life

“Άγριες Μέλισσες”: μια “απόδραση”, ένας αρραβώνας-“φωτιά” κι η αποκάλυψη του μεγάλου μυστικού (εικόνες)

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Ραγδαίες εξελίξεις στο Διαφάνι, προκαλούν ανατροπές και φέρνουν ταραχή και νέα δεδομένα για τους πρωταγωνιστές της σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45.

Αυτές είναι οι υποθέσεις από τα νέα επεισόδια:

Δευτέρα 22 Ιουνίου - Επεισόδιο 110

Η Ελένη αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι και την περιουσία της, παρά τη δικαστική απόφαση. Ο Κυπραίος είναι δίπλα της και τη στηρίζει. Ο Νικηφόρος προσπαθεί να επισπεύσει τη δημοσίευση της έκθεσης, βλέποντας πως και η Ασημίνα αγωνιά για το αποτέλεσμα. Ο Μελέτης προχωράει το σχέδιό του και μαζί με την Πηνελόπη ετοιμάζονται να κλεφτούν. Θα προλάβουν να φύγουν πριν ανακαλύψουν την κλοπή των χρημάτων στο σπίτι των Σεβαστών; Η Θεοδοσία, έκπληκτη, καταλαβαίνει πως τα χρήματα που πήρε για το διαζύγιο είναι από τον Κωνσταντή. Ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του Κωνσταντή; Ο Δούκας εκβιάζει τον Τόλλια για να στηρίξει και πάλι το σχέδιο της βιομηχανικής ζώνης και τα συμφέροντά του, στην περιοχή. Θα αψηφήσει τις απειλές του, αυτή τη φορά, ο υποψήφιος κοινοτάρχης; Η Δρόσω συνεχίζει να αρνείται την πρόταση γάμου του Ιορδάνη, όμως, εκείνος επιμένει και προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια της Ελένης. Πώς θα αντιδράσει η Ασημίνα όταν η Ελένη της πει ότι η Δρόσω έχει την ευκαιρία να φτιάξει τη ζωή της και πως το παιδί της μπορεί να έχει πατέρα; Ο Νέστορας μοιράζεται με την Ανέτ τις υποψίες του για τον Κυπραίο. Η Ανέτ δεν είναι σίγουρη για τα στοιχεία που της παρουσιάζει αλλά δεν μπορεί να τον βοηθήσει περισσότερο καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Παρίσι, με τον Μελέτη. Ο Κυπραίος, όμως, ανακαλύπτει πως ο Νέστορας τον υποψιάζεται και ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί το παρελθόν του είναι πια ορατός.

Τρίτη 23 Ιουνίου - Επεισόδιο 111

Η Ανέτ ενημερώνει τον Δούκα ότι είδε τον Μελέτη και την Πηνελόπη να το σκάνε, κρυφά, μέσα στη νύχτα. Την ίδια στιγμή, το φορτηγό που πήρε ο Μελέτης «τους προδίδει» κι αναγκάζονται να συνεχίσουν την απόδρασή τους, περπατώντας. Ο Φανούρης αποκαλύπτει στον Λάμπρο πως είδε τη Θεοδοσία στο μέρος που έπεσε η Ελένη κι ο Λάμπρος, οργισμένος, της ζητάει εξηγήσεις. Στο μεταξύ, ο Δούκας με την Ανέτ καταφέρνουν να πιάσουν τους δύο φυγάδες κι η Πηνελόπη αναγκάζεται ν’ ακολουθήσει τη διαταγή του πατέρα της. Τι θα ζητήσει ο Δούκας από την Πηνελόπη; Θα μάθει ο Κλεομένης τι πήγε να κάνει η Πηνελόπη; Ο Κυπραίος ανακοινώνει στην Ελένη πως το σχέδιο της απαλλοτρίωσης θα συνεχιστεί και της προτείνει να φύγουν από το χωριό. Ο Δούκας συγκρούεται με τον Μελέτη και τον διώχνει από το Διαφάνι, η Ανέτ επεμβαίνει κι αναγκάζεται να αποκαλύψει το μεγαλύτερο μυστικό της ζωής της.

Τετάρτη 24 Ιουνίου - Επεισόδιο 112

Ο Νικηφόρος και η Ασημίνα ταράζονται από την απόφαση της Δρόσως να δεχτεί την πρόταση γάμου του Ιορδάνη και να μεγαλώσει εκείνη το παιδί της. Η Μυρσίνη γίνεται έξαλλη με την εξέλιξη αυτή, ενώ η Ασημίνα δείχνει σημάδια ψυχολογικής παραίτησης, γεγονός που ανησυχεί τον Νικηφόρο. Ο Κυπραίος βρίσκει στο πρόσωπο ενός άντρα, από το ένοχο παρελθόν του, τη λύση για να μην αποκαλυφθεί η πραγματική του ταυτότητα στον Νέστορα ενώ η Ελένη βρίσκει ξανά την αισιοδοξία της ύστερα από τη δημοσίευση της μελέτης του Θεοτόκη. Παράλληλα, αυτή η δημοσίευση αναστατώνει το χωριό και προκαλεί τον πανικό του Δούκα που κατηγορεί ευθέως τον Νικηφόρο πως εκείνος κρύβεται πίσω από το ξεσκέπασμα του σκανδάλου. Την ίδια στιγμή, η Θεοδοσία κάνει μια σημαντική αποκάλυψη στον Λάμπρο, σε σχέση με την Ελένη, ενώ ο Δούκας απειλεί, γι’ ακόμα μια φορά, τον Τόλλια προκειμένου να στηρίξει τα σχέδια του, στην επερχόμενη αναμέτρηση των υποψήφιων κοινοταρχών. Ο Μελέτης, καταρρακωμένος από την αποκάλυψη της Ανέτ πως είναι γιος της και μπροστά στη συνειδητοποίηση πως η Πηνελόπη είναι συγγενής του, αποφασίζει να δώσει ένα οριστικό τέλος με τραγικές συνέπειες.

Πέμπτη 25 Ιουνίου - Επεισόδιο 113

Ο αρραβώνας της Δρόσως με τον Ιορδάνη οριστικοποιείται και η Ασημίνα χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της. Η Μυρσίνη, όμως, δεν σκοπεύει να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Κι ενώ το χωριό έχει ξεσηκωθεί με τη δημοσίευση του άρθρου για τη βιομηχανική ζώνη, οι τρεις υποψήφιοι κοινοτάρχες έρχονται αντιμέτωποι στο καφενείο. Θα πάρει ο Τόλλιας το μέρος του Δούκα; Στο σπίτι των Σεβαστών, η Πηνελόπη ζητάει μπροστά σε όλους διαζύγιο από τον Κλεομένη…

