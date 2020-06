Κοινωνία

Σε απόλυτη απομόνωση ο Εχίνος λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Το μπαϊράμι και η επιστροφή κατοίκων από το εξωτερικό οδήγησαν σε νέα έξαρση των κρουσμάτων. Θετικός στον ιό δάσκαλος δημοτικού σχολείου στην Ξάνθη