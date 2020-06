Κοινωνία

Τροχαία: Έκτακτα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών όλο το καλοκαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων από και προς τα αστικά κέντρα και με στόχο την ασφαλή μετακίνησή τους.

Αυξημένα μέτρα Τροχαίας λαμβάνει η ΕΛΑΣ για όλο το καλοκαίρι, λόγω της κίνησης των εκδρομέων από και προς τα αστικά κέντρα και με στόχο την ασφαλή μετακίνησή τους.

Σημειώνεται, ότι ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης εντολής του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει τα εξής:

Αύξηση εμφανούς τροχονομικής αστυνόμευσης, με την παρουσία περιπολικών και δικύκλων σε όλο το οδικό δίκτυο και ειδικότερα σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον (αρχαιολογικοί χώροι), καθώς και σε χώρους που παρατηρείται μαζική μετακίνηση πολιτών (λιμάνια, αεροδρόμια, υπεραστικοί και σιδηροδρομικοί σταθμοί).

Εντατικοποίηση ελέγχων σε τουριστικά λεωφορεία, τετράκυκλες μοτοσυκλέτες ("γουρούνες"), Δ.Χ.Ε. ταξί, καταστήματα ενοικιάσεως δικύκλων, ανασφάλιστα οχήματα καθώς και σε δίκυκλα, που οδηγούνται από ανήλικους, χωρίς άδεια οδήγησης.

Συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης, αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής, αντικανονική κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας όταν μεταφέρονται παιδιά με αυτοκίνητο.

Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους - εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης εκδρομέων από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη - αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων εντός των πόλεων σε όλη την εορταστική περίοδο, με σκοπό την επικράτηση ασφαλούς κυκλοφοριακής τάξης και ευρυθμίας γενικότερα.

Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Ειδικότερα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι τις 28 Ιουνίου 2020, θα ισχύουν οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της χώρας για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού» που αφορά, μεταξύ άλλων, στον κατά περίπτωση επιτρεπόμενο αριθμό επιβαινόντων σε οχήματα, με την επιφύλαξη μεταγενέστερων αποφάσεων, που τυχόν θα εκδοθούν για το ίδιο θέμα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Παράλληλα θα ισχύσει απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων, ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών και κατά τις ημέρες και ώρες που ακολουθούν, με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων κατά τις ημέρες του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, ως κατωτέρω:

Κάθε Παρασκευή, από ώρα 16:00 έως 21:00, για το ρεύμα εξόδου:

Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα – Πάτρα) από τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) μέχρι τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660).

Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι), από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) μέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ. 203+065), από τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625) μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479), από τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291) μέχρι τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359).

Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χιλιόμετρο.

Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300).

Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) μέχρι τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97 + 550).

Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000) έως το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991).

Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο ρεύμα προς Καλαμάτα, από τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισόπεδο Κυκλικό κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας).

Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρτη) από τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000).

Κάθε Κυριακή, από ώρα 15:00 έως 22:00, για το ρεύμα εισόδου:

Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα - Πάτρα), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500).

Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479) μέχρι κόμβο τον κόμβο Ροδίτσας (Λαμία) (Χ.Θ. 212+625), και από τη διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ. 203+065) μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960).

Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης από το 34ο χιλιόμετρο μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.

Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι - Χαλκίδα), στο ρεύμα προς Σχηματάρι, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820).

Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής.

Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), στο ρεύμα προς Αντίρριο, από το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000).

Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300).

Στον Αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρτη), στο ρεύμα προς Λεύκτρο, από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000).

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 50786/3319/2014 (Β΄ 2418), εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.

Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Φυσικό Αέριο κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.

Τα μηχανήματα έργου της ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.

τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.