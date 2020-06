Πολιτική

Χατζηδάκης από τη Μάνδρα στον ΑΝΤ1: δεν θα ανεχτούμε την αυθαιρεσία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέβλεψε την κατεδάφιση δεκάδων αυθαίρετων κτισμάτων στη Μάνδρα, κάποια εκ των οποίων είναι μέσα στη κοίτη του ρέματος!

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε απευθείας σύνδεση από την περιοχή της Μάνδρας, τόνισε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχτεί καμία αυθαιρεσία.

Ο κ. Χατζηδάκης, βρέθηκε στη Μάνδρα για να επιβλέψει την κατεδάφιση 20 αυθαίρετων κτισμάτων, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται μέσα στην κοίτη του ρέματος κυριολεκτικά.

Μάλιστα, κάποια άλλα αυθαίρετα κατεδαφίστηκαν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με τα έξοδα τα οποία τους καταλογίζονται.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι παράλληλα με τις κατεδαφίσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά έργων σε συνεννόηση με τη δημοτική αρχή, προκειμένου να αποφευχθούν τραγωδίες όπως αυτή που σημάδεψε την περιοχή.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει τάξη και στο Μάτι, όπου υπάρχουν αποφάσεις για την κατεδάφιση περίπου 140 αυθαίρετων κτισμάτων σε συνδυασμό με έργα για υην άνοιξη διόδων στην ευρύτερη περιοχή.