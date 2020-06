Life

Τάκης Ζαχαράτος στο “Πρωινό”: μου ζήτησαν να παίξω σε ερωτική ταινία ως Αλίκη Βουγιουκλάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις για προτάσεις που έχει δεχθεί έκανε ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης. Τι λέει για την παράσταση του καλοκαιριού, την Μύριαμ Απλού και τις φαντασιώσεις με τον Νίκο Χαρδαλιά.