Παράξενα

Γιγαντιαία “αλεπού” στο Ρότερνταμ

Εξαιρετικά χρηστική και... παιχνιδιάρικη η κατασκευή, που δίνει ξεχωριστό χρώμα στην πόλη.

Συχνά, οι κάτοικοι της συνοικίας Bospolder-Tussendijken στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας εντοπίζουν αλεπούδες να περιφέρονται στους δρόμους τη νύχτα. Τώρα, ο Ολλανδός καλλιτέχνης Florentijn Hofman έδωσε σε μία από αυτές ένα μόνιμο σπίτι: εγκατέστησε την «Bospolder Fox», με μια ροζ πλαστική σακούλα στα σαγόνια της, να εποπτεύει ένα πολυσύχναστο σταυροδρόμι της συνοικίας. Και μοιάζει να ρωτά: «Κάτι έχει κλέψει; Μαζεύει τα σκουπίδια; Ή, μόλις επέστρεψε από ένα αγοραστικό ξεφάντωμα;»

Σύμφωνα με το Colossal, ο Hofman επισημαίνει ότι η εγκατάσταση υπενθυμίζει στους κατοίκους της περιοχής να είναι πρόθυμοι οικοδεσπότες, καθώς «πολλοί έχουν αναπτύξει μια τρυφερότητα για αυτούς τους άγριους εισβολείς». «Η αλεπού είναι ένας παρείσακτος, ένα όλο χρώμα και χάρη νυκτόβιο ζώο, που δίνει μια ρομαντική νότα σ' αυτή την ιστορία. Και ο ρομαντισμός είναι μια νοσταλγία, οικεία στους νεοφερμένους στην πόλη. Ως επί το πλείστον, οι κάτοικοι του Ρότερνταμ έρχονται από αλλού και τόσο αυτοί όσο και η αλεπού αναζητούν στην πόλη μια καλύτερη ζωή. Άρα, το Ρότερνταμ πρέπει να έχει τις πύλες ανοιχτές στη φύση, στους νεoφερμένους και σε νέες προοπτικές».

Η «Αλεπού» του Hofman σχεδιάστηκε για να μπορούν τα παιδιά να παίζουν ανάμεσα στα πόδια της και για να προσφέρει προσωρινό καταφύγιο στους περαστικούς, σε περίπτωση ξαφνικής νεροποντής. «Το νυκτόβιο πλάσμα με τα βελούδινα πέλματα δεν ανήκει σε ένα τακτοποιημένο παρκάκι, αλλά γλιστράει μέσα από τις σκιερές σχισμές της πόλης» τονίζει ο καλλιτέχνης.