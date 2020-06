Πολιτισμός

“Ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών”: Πέθανε ο “Μπίλμπο”

Ο Βρετανός ηθοποιός ήταν μέλος της διάσημης θεατρικής ομάδας Royal Shakespeare Company, προτού διαγράψει μια πλούσια καριέρα στον κινηματογράφο.

Ο Βρετανός ηθοποιός Ίαν Χολμ, που ενσάρκωσε τον Μπίλμπο το Χόμπιτ στην τριλογία «Ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών», απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 88 ετών από ασθένεια που συνδέεται με τη νόσο Πάρκινσον, ανακοίνωσε η μάνατζέρ του.

«Πέθανε ήρεμα στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του», είπε η μάναντζέρ του Άλεξ Έργουιν, διευκρινίζοντας πως ο θάνατός του επήλθε το πρωί της Παρασκευής.

Γεννηθείς τη 12η Σεπτεμβρίου του 1931 στην ψυχιατρική κλινική όπου εργαζόταν το πατέρας του, ο Ίαν Χολμ ήταν μέλος της διάσημης θεατρικής ομάδας Royal Shakespeare Company, προτού διαγράψει μια πλούσια καριέρα στον κινηματογράφο.

Έπαιξε μεταξύ άλλων στους «Δρόμους της Φωτιάς», που βραβεύτηκε με 4 Όσκαρ το 1982 (καλύτερης ταινίας, καλύτερου σεναρίου, καλύτερης μουσικής και καλύτερων κοστουμιών), το «Άλιεν: Ο επιβάτης του Διαστήματος», το «Πέμπτο Στοιχείο», αλλά επίσης σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις.

«Ο σερ Ίαν ήταν γνωστός παγκοσμίως για την εξαιρετικά εντυπωσιακή και ποικίλη καριέρα του», υπογράμμισε η Άλεξ Έργουιν.

«Υπήρξε μια ιδιοφυΐα στο θεατρικό σανίδι, στην τηλεοπτική και κινηματογραφική οθόνη, τιμήθηκε με πολλά βραβεία και αγαπήθηκε από τους σκηνοθέτες, το κοινό και τους συναδέλφους του».

«Γοητευτικός, ευγενικός και απίστευτα ταλαντούχος, θα μας λείψει πάρα πολύ», συμπληρώνει η ίδια.

Για τον ρόλο του Σαμ Μουσαμπίνι που ενσάρκωσε στους «Δρόμους της Φωτιάς» τιμήθηκε με το βραβείο β΄ ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ των Καννών, με ένα βραβείο Bafta, όπως και μια υποψηφιότητα στα Όσκαρ.