Πολιτισμός

Πέθανε η Άννυ Πασπάτη

Έφυγε από την ζωή η γνωστή ηθοποιός Άννυ Πασπάτη.

Έφυγε από τη ζωή η γνωστή ηθοποιός Άννυ Πασπάτη. Η κηδεία της έγινε σήμερα γνστο κοιμητήριο του Ζωγράφου.

Η Άννυ Πασπάτη, γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Δραματική Σχολή Θεοδοσιάδη από όπου αποφοίτησε το 1966.

Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1963 στην ταινία «Αγάπησα και πόνεσα». Έπαιξε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις αλλά και σε πολλά σήριαλ ενώ συνεργάστηκε σε 78 παραστάσεις με τον Εθνικό Θέατρο, από το 1965 έως το 1994.

Ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση, με ανάρτησή του στο Facebook όπου σημείωσε ότι η ηθοποιός πέθανε χθες και την Παρασκευή έγινε η κηδεία της από το κοιμητήριο Ζωγράφου.