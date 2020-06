Κοινωνία

Amber Alert: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγνοείται από τις 13 Ιουνίου. Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του παιδιού».

Την εξαφάνιση του Χουσαΐνι (επ.) Σαγιέντ Μαχντί (ον.), 13 ετών, αφγανικής καταγωγής γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού». Ο 13χρονος εξαφανίστηκε στις 13/6/2020 και ώρα 17:30 από τη Θεσσαλονίκη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου Σαγιέντ Μαχντί, σήμερα 19/6/2020, και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Αναζητήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Σαγιέντ Μαχντί έχει 1,65μ. ύψος, καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια και είναι αδύνατος. Έχει ένα σημάδι δεξιά στο λαιμό, καθώς και ένα σημάδι στο δεξί φρύδι.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι, λευκό-μπλε πουλόβερ και μαύρα παπούτσια.

Φεύγοντας πήρε μαζί του ένα σάκο με ρούχα και προσωπικά του αντικείμενα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.