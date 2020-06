Πολιτική

“Πόλεμος” ανακοινώσεων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για τις καταγγελίες περί παρακράτους

Το παρακράτος επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είχε πολλά πλοκάμια, ανέφερε το κυβερνών κόμμα. Τι απάντησε η αξιωματική αντιπολίτευση.

Πολιτική κόντρα ξέσπασε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας - ΣΥΡΙΖΑ για το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Παραπολιτικά» για το «παρακράτος» επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και τον ρόλο του Πάνου Καμμένου και της συζύγου Έλενας Τζούλη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, αποκαλύπτονται διάλογοι κορυφαίων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., που έπαιρναν ανοικτά εντολές από την Έλενα Τζούλη, προκειμένου να συλληφθούν οι Γιάννης Κουρτάκης και Παναγιώτης Τζένος καθώς και οι διαταγές της «να κινηθούν άμεσα», η παραδοχή της φυσικής παρακολούθησης του εκδότη των «Παραπολιτικών».

Παράλληλα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, αποκαλύπτεται και το δίκτυο με τον πρώην αξιωματικό και κουμπάρο τους, Σπύρο Παπαχρήστο και δικηγόρους, πολίτες, εν ενεργεία και απόστρατους αξιωματικούς που είχε καταφέρει να διεισδύσει σε σημαντικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΝΔ: Το παρακράτος που λειτουργούσε επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν είχε μόνο ένα πλοκάμι, αυτό του παραδικαστικού, αλλά πολλά

«Τα όσα ανατριχιαστικά αποκαλύπτονται σήμερα από την εφημερίδα "Παραπολιτικά" δείχνουν ότι το παρακράτος που λειτουργούσε επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν είχε μόνο ένα πλοκάμι, αυτό του παραδικαστικού, αλλά πολλά», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Αναφέρει επίσης: «Οι εντολές προς την Αστυνομία από τη σύζυγο του τότε Υπουργού Άμυνας, για τη σύλληψη δύο δημοσιογράφων, του Γιάννη Κουρτάκη και του Παναγιώτη Τζένου, η φυσική παρακολούθησή τους και όσα απίστευτα έχουν καταγραφεί, παραπέμπουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα κι όχι σε ευρωπαϊκή δημοκρατία».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Από τις αποκαλύψεις προκύπτει ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ήταν σε γνώση της δράσης του παρακράτους ύστερα από ενημέρωση του τότε αρχηγού της ΕΥΠ. Τι έκανε; Γιατί αδράνησε; Ήταν τέτοια η ισχύς του συγκυβερνήτη του και της συζύγου του ώστε τους έκανε πλάτες; Σε κάθε περίπτωση καλείται τώρα να πάρει θέση».

ΣΥΡΙΖΑ: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης - Πάει πολύ η ΝΔ να εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ που ανέδειξε το σκάνδαλο»

«Η εφημερίδα "Παραπολιτικά" παρουσιάζει σήμερα επιλεκτικά στοιχεία από τη δικογραφία μιας υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που έφτασε στη δικαιοσύνη χάρη στην αποφασιστικότητα που επέδειξε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο», αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση. «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης», «πάει πολύ η ΝΔ να εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ που ανέδειξε το σκάνδαλο», σχολιάζει.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι επί διακυβέρνησης του «η ΕΥΠ προχώρησε την έρευνα σε βάθος και εξάρθρωσε ένα σύστημα, που αν είχε κάποιες πολιτικές διασυνδέσεις, αυτές δεν είχαν καμία σχέση με την Αριστερά. Ήταν ένα παρακράτος που είχε στηθεί από τη Δεξιά με πλοκάμια μέσα στην αστυνομία, ακόμη και σε δικαστικούς». Προσθέτει πως «ο τότε pρωθυπουργός μόλις ενημερώθηκε από τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, έδωσε σαφή εντολή η έρευνα να πάει μέχρι τέλους, χωρίς να παραβλέψει κανέναν, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, και ο φάκελος να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη». Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως αυτό και έγινε, «γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει σήμερα το εν λόγω υλικό από τη δικογραφία της υπόθεσης, το οποίο όμως αποσπασματικά και διαστρεβλωμένα παρουσιάζει η εφημερίδα».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του τόλμησε τότε κάτι που δεν το είχε τολμήσει καμία κυβέρνηση στο παρελθόν. Ακριβώς επειδή δεν είχε δεσμεύσεις και δεν την κρατούσε κανένας», σημειώνει. Για να σχολιάσει καταληκτικά: «Πάει πολύ, λοιπόν, σήμερα η εν λόγω εφημερίδα και πολύ περισσότερο η ΝΔ να εγκαλούν αυτούς που ανέδειξαν το σκάνδαλο. Όσο και να το προσπαθούν, είναι αδύνατο να μετατρέψουν το άσπρο σε μαύρο».

Η δήλωση Χρυσοχοΐδη

«Θέλω με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή δημοσιεύματα και απομαγνητοφωνημένα κείμενα, στον κεντρικό τύπο να πω ότι είναι αδιανόητα αυτά τα οποία γράφονται και αφορούν στη λειτουργία ενός παρακράτους εδώ και αρκετά χρόνια πριν την ανάληψη της εξουσίας από τη σημερινή κυβέρνηση. Ενός παρακράτους που περιλαμβάνει ανήκουστες πράξεις πολιτικών, πολιτών, αλλά και ταυτόχρονα ανώτερων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Θέλω να σας πω ότι για αυτές τις πράξεις υπάρχουν υπόλογοι που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις.

Σε ότι αφορά στην αστυνομία, η ΕΛ.ΑΣ είναι ένα σώμα που υπερασπίζεται τη Δημοκρατία, λειτουργεί στο πλαίσιο του Συντάγματος και σε καμία περίπτωση δεν είναι διατεθειμένη να ανέχεται να λειτουργεί, εντός της, παρακράτος. Η ΕΛ.ΑΣ θα αποβάλλει όλους εκείνους οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι και συνεχίζουν να εννοούν ότι μπορούν να συμμετέχουν σε κυκλώματα διαφθοράς και ανομίας. Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και η πολιτική ηγεσία είναι σε επαφή και συνεννόηση με την εισαγγελία, ούτως ώστε να της δοθούν υπεύθυνα από την πλευρά της, εκείνοι που φέρονται ως ύποπτοι, και στη συνέχεια με ακριβοδίκαιο τρόπο να προβεί σε ενέργειες πάρα πολύ σύντομα.

Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν νοείται να έχει σχέση με παρακράτος. Αυτή η κυβέρνηση αγωνίζεται για την βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών, επιμένει στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε να καταπολεμάται η διαφθορά. Να είστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν δράσεις της αστυνομίας που στην πράξη θα εξαρθρώσουν κυκλώματα που αφορούν τη διαφθορά, αλλά και το οργανωμένο έγκλημα», αναφέρει στην δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.