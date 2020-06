Κοινωνία

Τροχαία: Νέο “μπλόκο” σε κόντρες στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες παραβάσεις διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Αφαίρεσαν διπλώματα οδήγησης και πινακίδες.

(εικόνα αρχείου)

Ειδικές εξορμήσεις πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες της 18ης Ιουνίου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και βραδινές ώρες της 19ης Ιουνίου, στις περιοχές του Παπάγου - Χολαργού και Πετρούπολης αντιστοίχως για την αντιμετώπιση - πρόληψη ειδικών μορφών τροχαίας παραβατικότητας, όπως ηχορύπανση, αυτοσχέδιοι αγώνες και λοιπές επικίνδυνες παραβάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «αστυνομικοί πραγματοποίησαν τροχονομικούς ελέγχους οδηγών και οχημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν διακόσιες δέκα πέντε παραβάσεις. Τριάντα δύο για πρόκληση υπερβολικού θορύβου (σιγαστήρες οχήματος, ηχοσυστήματα), είκοσι εννέα για στέρηση άδειας οδήγησης, δεκαοκτώ για αντικανονικούς υαλοπίνακες (φιμέ), εβδομήντα για μη χρήση προστατευτικού κράνους, πέντε για επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων, δώδεκα για έλλειψη-δυσδιάκριτες πινακίδες κυκλοφορίας και σαράντα μία για διάφορες άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Επιπλέον αφαιρέθηκαν πενήντα δύο άδειες ικανότητας οδήγησης, ογδόντα δύο άδειες κυκλοφορίας και είκοσι επτά ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας. Ακινητοποιήθηκαν τριάντα οκτώ οχήματα και μεταφέρθηκαν δεκαπέντε οχήματα με γερανοφόρα».