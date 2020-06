Αθλητικά

Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ στα πλέι οφ

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με ανατροπή του ΟΦΗ στην Τούμπα. Παρθενικό γκολ για τον νεαρό Τζόλη.

Την πρώτη του νίκη στα πλέι οφ της Super League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με ανατροπή 3-1 του ΟΦΗ στην Τούμπα, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Άκπομ στις καθυστερήσεις, που καταλογίστηκε μέσω του VAR. Οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ με τον Νέιρα στο 49’, ενώ ο νεαρός Τζόλης ισοφάρισε στο 55’ για τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας το παρθενικό του γκολ. Το 3-1 διαμόρφωσε στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καντουρί.