Οικονομία

Τσακίρης στον ΑΝΤ1: το νέο ΕΣΠΑ θα είναι πάνω από 20 δις

Η απορροφητικότητα του τρέχοντος ΕΣΠΑ εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 50% μέχρι το τέλος του έτους.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», τόνισε ότι οι ρυθμοί απορρόφησης του ΕΣΠΑ έχουν επιταχυνθεί.

«Παραλάβαμε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ στο 25% κι αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 38%, ενώ μέχρι το τέλος του έτους υπολογίζουμε ότι θα έχουμε φτάσει στο 50%», είπε ο κ. Τσακίρης, συμπληρώνοντας πως το πρόγραμμα… τρέχει από το 2014.

Σε ότι αφορά τα κονδύλια που θα εξασφαλίσει η χώρα μας από το νέο ΕΠΣΑ, υπολογίζεται ότι θα είναι λίγο περισσότερα από τα 20 δις ευρώ του τρέχοντος προγράμματος, τα οποία θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί μέχρι το 2023.

Επίσης σε ότι αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο κ. Τσακίρης τόνισε ότι ενώ επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παρατηρήθηκε υποεκτέλεση, το 2019 πήγε αισθητά καλύτερα και το 2020 εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί σε ποσοστό 100%.