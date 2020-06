Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συναγερμός στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Σε καραντίνα γιατροί και νοσηλευτές, λόγω κρούσματος κορονοϊού. Ευρεία ιχνηλάτηση για άλλα κρούσματα.

Σε προληπτική, προσωρινή, καραντίνα τέθηκε το ιατρικό- νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Φιλιατών, μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος κορονοϊού.

Σύμφωνα με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου το κρούσμα καταγράφηκε στην Θεσπρωτία.

Όπως αναφέρει το prevezanews.gr, πρόκειται για 52χρονη από την Παραμυθιά η οποία είχε διακομιστεί στο εν λόγω νοσοκομείο με συμπτώματα πνευμονίας.

Οι ιθύνοντες έχουν αρχίσει την διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών της ασθενούς.

Να σημειωθεί πως ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα μας είναι 3.256, εκ των οποίων το 54,9% άνδρες αφορά άνδρες, σύμφωνα με την χθεσινή γραπτή ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Από αυτά, 716 (22,0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.822 (56,0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Παράλληλα, 9 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 75 ετών. 2 (22,2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 100.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 117 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.