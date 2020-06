Αθλητικά

“Καθάρισε” από νωρίς το ντέρμπι ο Ολυμπιακός

Μια από τις πιο άνετες νίκες του επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, πέτυχε ο Ολυμπιακός στην 3η αγωνιστική των play off, στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-0, με το παιχνίδι να κρίνεται πολύ νωρίς καθώς στο 5΄ ο Γκιλιέρμε και στο 21΄ Ελ Αραμπί είχαν δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα στους γηπεδούχους, που πραγματοποίησαν ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Στις καθυστερήσεις ο Καφού διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ήταν ένα ντέρμπι ειδικών συνθηκών για τους «πράσινους». Οι απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών έπαιξαν το ρόλο τους, όπως και το γεγονός ότι δύο παίκτες, ο Χρήστος Δώνης και ο Γκιας Ζαχίντ φόρεσαν για τελευταία φορά τη φανέλα με το τριφύλλι. Από την άλλη πλευρά, το ιδανικό σενάριο για τους γηπεδούχους, θα ήταν να «καθαρίσουν» νωρίς ώστε να κάνουν συντήρηση δυνάμεων για τον ημιτελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (24/6).

Συνεπώς, το ματς εξελίχθηκαν ακριβώς όπως ήθελαν. «Συστημένο» σουτ του Γκιλιέρμε στο «παραθυράκι» του Διούδη μόλις στο 5ο λεπτό και το σκορ άνοιξε υπερβολικά εύκολα για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση του 20λεπτου, οι παίκτες του Ολυμπιακού συνδυάστηκαν υπέροχα (άλλαξαν 22 πάσες!) και τελικός παραλήπτης ήταν ο Ελ Αραμπί ο οποίος έγραψε το 2-0 στο 21΄. Όλα είχαν τελειώσει νωρίς για τον Παναθηναϊκό, που είχε στον πάγκο του πέντε ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2001, συνεπώς περιορισμένες λύσεις.

Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το ματς με τεράστια άνεση, έδωσε «ανάσες» στους πιο σημαντικούς παίκτες του και ταυτόχρονα πήρε μια νίκη σε ντέρμπι «αιωνίων» που πάντοτε επιδρά καταλυτικά στην ψυχολογία της ομάδας.

Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός, είχε τις ευκαιρίες του ακόμα και να προηγηθεί (κεφαλιά από τα τρία μέτρα του Κουρμπέλη στο 3΄-άουτ) ή και να ισοφαρίσει (ο Μπα απομάκρυνε με κεφαλιά στη γραμμή τη «λόμπα» του Χατζηγιοβάνη στο 18΄), όμως από τη στιγμή που οι γηπεδούχοι έκαναν γκολ τις δύο πρώτες ευκαιρίες τους, ήταν ξεκάθαρο πως οι πιθανότητες των «πράσινων» για θετικό αποτέλεσμα έγιναν απειροελάχιστες.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της περοχής, ο Καφού έγραψε το 3-0 κι έδωσε θριαμβευτική χροιά στη νίκη της ομάδας του.

Οι συνέθσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελαουί (74΄ Γκασπάρ), Σεμέδο, Μπα, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε (61΄ Καφού), Καμαρά (86΄ Μπρούνο), Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Λοβέρα (74΄ Μασούρας), Ελ Αραμπί (61΄ Χασάν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Δώνης): Διούδης, Κολοβέτσιος, Σένκεφελντ, Κουρμπέλης, Χατζηθεοδωρίδης (80΄ Ζαγαρίτης), Ανουάρ (86΄ Καμπετσής), Δώνης, Ζαχίντ (46΄ Κολοβός), Αγιούμπ (71΄ Μπουζούκης), Μακέντα, Χατζηγιοβάνης.