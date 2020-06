Κόσμος

Κορονοϊός-Βραζιλία: Συνωστισμός σε παραλίες και… νοσοκομεία

Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο τα κρούσματα COVID-19 στη χώρα με τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων στον πλανήτη.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει πλέον στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 50.000 στη Βραζιλία, ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Άλλοι 641 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες στη Βραζιλία, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας να ανέρχεται σε 50.617 νεκρούς, σύμφωνα με το Υπουργείο. Την ίδια ώρα, το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 ανέρχεται πλέον σε 1.085.038.

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης είναι πολλαπλάσιος αυτού που ανακοινώνεται επίσημα, με δεδομένη την έλλειψη εκτενών τεστ.

Η Βραζιλία θρηνεί τα περισσότερα θύματα στον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, όπου ο απολογισμός έχει ξεπεράσει τους 120.000 νεκρούς επί συνόλου 2,2 εκατομμυρίων κρουσμάτων μόλυνσης.