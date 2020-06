Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: σε Φυσική και Λατινικά εξετάζονται οι υποψήφιοι

Η πρώτη εβδομάδα εξελίχθηκε ομαλά από υγειονομικής πλευράς, αλλά και από πλευράς επιλογής θεμάτων. Πότε είναι το επόμενο "ραντεβού" στα εξεταστικά κέντρα;

Συνεχίζονται σήμερα με Φυσική και Λατινικά οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ.

Οι υποψήφιοι που διαγωνίζονται με το νέο σύστημα δίνουν εξετάσεις στη Φυσική, ενώ όσοι διαγωνίζονται με το παλαιό σύστημα δίνουν εξετάσεις σε Φυσική και Λατινικά.

Επόμενο «ραντεβού» για τους υποψηφίους των ΓΕΛ στα εξεταστικά κέντρα είναι την Τετάρτη 24 Ιουνίου οπότε και διαγωνίζονται σε Ιστορία και Πληροφορική.

Η πρώτη εβδομάδα εξελίχθηκε ομαλά από υγειονομικής πλευράς, αλλά και από πλευράς επιλογής θεμάτων, με εξαίρεση τη Βιολογία για τους υποψηφίους των Εσπερινών Λυκείων, όπου ακυρώθηκαν δύο υποερωτήματα.

Όσον αφορά στις βάσεις, από την πρώτη εβδομάδα των Πανελλαδικών Εξετάσεων προκύπτει μικρή κάμψη για τις σχολές των Ανθρωπιστικών Σπουδών, ενώ στις οικονομικές σχολές θα έχουμε αυξομειώσεις.