e-ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις

Λόγω της μείωσης των προσφερόμενων από τις κατασκηνώσεις θέσεων, εξαιτίας του κορονοϊου, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν.

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο (1/7/2020-15/7/2020) για τα έμμεσα μέλη, ηλικίας 6 έως 16 ετών, συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων 15 τέως Ταμείων, που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΤΥΔΚΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, τ. ΕΤΑΑΤΠΔΑ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τ. ΤΠΔΕ και τ. ΤΑΠΙΤ), όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλον φορέα για το έτος 2020.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται, μέχρι την Παρασκευή 26/6/2020, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν, μέχρι πέντε κατασκηνώσεις, με σειρά προτεραιότητας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, λόγω της φετινής μείωσης των προσφερόμενων από τις κατασκηνώσεις θέσεων, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊου, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την Τρίτη 30/6/2020, οπότε και, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση, θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα έχουν δηλώσει, με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή.

Ακολούθως, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τις τρεις επόμενες περιόδους, καθώς και για την πέμπτη περίοδο (1-15 Σεπτεμβρίου) που αφορά σε παιδιά με αναπηρία.