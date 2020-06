Κόσμος

Κορονοϊός: Δεύτερο κύμα “χτυπά” την Νότια Κορέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διακοπές του Μαϊου πυροδότησαν αύξηση κρουσμάτων. Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές.

Η Νότια Κορέα παραδέχθηκε σήμερα ότι αντιμετώπιζε ήδη από τα μέσα Μαΐου ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού, με 35 με 50 νέα κρούσματα να καταγράφονται καθημερινά, κυρίως στη Σεούλ και τα περίχωρά της.

Οι συστάσεις για τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης χαλάρωσαν μετά τις διακοπές στις αρχές Μαΐου και η χώρα είχε επιστρέψει στην κανονικότητα. Ωστόσο η Νότια Κορέα κατέγραφε επί πολλές εβδομάδες 35 με 50 νέα κρούσματα, κυρίως στη Σεούλ και τα περίχωρά της, μια περιοχή όπου ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας. «Πιστεύουμε ότι το δεύτερο κύμα μολύνσεων ξεκίνησε από τις διακοπές του Μαϊού», δήλωσε ο διευθυντής των Κορεατικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών Γιουνγκ Έουν- Κιεόνγκ.

Κορωνοϊός και μέτρα αποστασιοποίησης

Στα τέλη Μαΐου επανήλθαν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης μετά την εμφάνιση εστιών στη Σεούλ και γύρω από την πόλη, αν και τα περισσότερα που καταγράφηκαν τις τρεις τελευταίες εβδομάδες είναι εισαγόμενα. Συνολικά 46 νέα κρούσματα αναφέρθηκαν την Τρίτη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στη Νότια Κορέα σε 12.484. Από τα 46, οι 30 ήταν ταξιδιώτες που έφτασαν στη χώρα από το εξωτερικό.

Ο δήμαρχος της Σεούλ Παρκ Γουν- σουν προειδοποίησε χθες ότι στην πόλη θα επιβληθούν πολύ πιο αυστηρά μέτρα, αν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι πάνω από 30 τρεις συνεχόμενες ημέρες. Σήμερα καταγράφηκαν έξι. Αν η νοτιοκορεατική πρωτεύουσα δεν καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο το τρέχον κύμα της covid-19, ο ημερήσιος αριθμός των νέων κρουσμάτων μπορεί να φτάσει τα 8000 μέσα σε ένα μήνα, πρόσθεσε. Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Μουν Τζε-ιν δήλωσε πάντως αισιόδοξος. «Αυτό που μάθαμε τους τελευταίους πέντε μήνες είναι ότι μπορούμε να εμποδίσουμε τις μολύνσεις, αν σεβόμαστε βασικά μέτρα απολύμανσης και τις συστάσεις της κυβέρνησης», εκτίμησε σήμερα.