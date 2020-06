Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Μπήκαμε στο καλοκαίρι και αντί η Αφρική να μας στέλνει τη ζέστη της, η Ευρώπη, μας στέλνει κρύο και μπόρες. Οδηγίες από τους ειδικούς προς τους καλλιεργητές.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, περιμένουμε συνέχεια του άστατου καιρού με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και αργότερα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 12 έως 30 και Νοτιότερα από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ και δυτικοί στα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει ότι διαπιστώθηκε Καρπόκαψα στα μηλοειδή.

Διαπιστώσεις:

Στις ζώνες καλλιέργειας των μηλοειδών (μεσοπρώιμη και όψιμη) η 1η πτήση είναι σε εξέλιξη.

Στο δίκτυο παγίδευσης με φερορμόνες φύλου οι συλλήψεις εμφανίζονται αυξημένες.

Οδηγίες:

Να συνεχιστεί η προστασία των καρπών.

Ο ψεκασμός να είναι επιμελημένος σε καρπούς και φύλλωμα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: