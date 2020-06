Αθλητικά

Super League 2: πρωταθλητής ο ΠΑΣ Γιάννινα

Οριστική διακοπή της σεζόν και επικύρωση της βαθμολογίας αποφάσισαν οι ομάδες.

Την οριστική διακοπή της σεζόν 2019-20 αποφάσισαν οι ομάδες της Superleague 2 στη σημερινή συνεδρίαση της διοργανώτριας Αρχής. Μέσω διαδικασίας ψηφοφορίας και λαμβάνοντας υπ' όψη τα στενά χρονικά περιθώρια για επανέναρξη και ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, οι ομάδες της Super League 2 αποφάσισαν να μπει οριστικό «λουκέτο» στη φετινή σεζόν.

Παράλληλα, επικυρώθηκε η βαθμολογία που υπήρχε τη στιγμή της διακοπής, κάτι που σημαίνει ότι ο ΠΑΣ Γιάννινα αναδεικνύεται πρωταθλητής και εξασφαλίζει την επάνοδό του στη μεγάλη κατηγορία, μετά από ένα χρόνο απουσίας.

Ο Απόλλων Σμύρνης καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και, βάσει προκήρυξης, θα πρέπει να διεκδικήσει την άνοδό του σε -διπλούς- αγώνες μπαράζ με τον 13ο της Super League.

Η Super League 2 θα ζητήσει την άνοδο συνολικά τεσσάρων ομάδων (Χανιά και Λεβαδειακός είναι στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα), όμως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για συνολική αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών, για την οποία τον τελικό λόγο έχει η ΕΠΟ.