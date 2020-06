Αθλητικά

Παναθηναϊκός: παραμένει ο Δώνης… μέχρι νεωτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «φωτιά» που άναψαν οι δηλώσεις του τεχνικού των «πρασίνων» μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έσβησε με τη παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Οι αιχμηρές, προς τη διοίκηση, τοποθετήσεις που έκανε ο Γιώργος Δώνης μετά την ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό, άνοιξαν (ξανά) αργά το βράδυ της Κυριακής (21/06) «θέμα» παραμονής του στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το υπόλοιπο των πλέι-οφ, καθότι υπήρξε πολύ έντονος εκνευρισμός από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, εμφανιζόταν αρχικά ανένδοτος, όντας έτοιμος να προχωρήσει τη διαδικασία του άμεσου «διαζυγίου», ωστόσο μετά από «πυροσβεστικές» παρεμβάσεις από συνεργάτες του, το πρωί της Δευτέρας (22/06), έκανε δεύτερες σκέψεις και ο 50χρονος τεχνικός αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο του «τριφυλλιού» (εκτός απροόπτου) μέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού (19 Ιουλίου).

«Υπάρχουν άλλα επτά παιχνίδια και πρέπει να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή ηρεμία και η καλύτερη δυνατή διαχείριση της κατάστασης στην ομάδα», ήταν το σχόλιο των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Και καταπώς φαίνεται η «φωτιά» που άναψε…. έσβησε προς το παρόν.