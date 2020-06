Οικονομία

Ανασφάλιστα οχήματα: “ζαλίζουν” οι εκτιμήσεις για τον αριθμό τους

Αδιάλειπτους ελέγχους και άμεση επιβολή των ποινών που προβλέπονται, ζητά η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

«Να γίνεται αδιάλειπτα ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα, ηλεκτρονικά, και εφόσον κάποιος βρεθεί ανασφάλιστος, να επιβάλλονται άμεσα οι ποινές που ορίζει η νομοθεσία και αυτές να εφαρμόζονται», αναφέρει ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Δημήτρης Ζορμπάς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως σημειώνει ο κ. Ζορμπάς, «το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό θέμα που πρέπει να επιλυθεί οριστικά.

Με αναγωγή του μέσου ποσοστού ανασφαλίστων 2018-2020, σύμφωνα με τους ελέγχους του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, επί του αριθμού των ασφαλισμένων, προκύπτει ότι αυτά είναι 586.206. Εάν δε προσθέσουμε τους ελέγχους του λιμεναρχείου, ξεπερνούν τις 600.000.

Η πρότασή μας είναι να γίνεται αδιάλειπτα ο έλεγχος ηλεκτρονικά και, εφόσον κάποιος βρεθεί ανασφάλιστος, να επιβάλλονται άμεσα οι ποινές που ορίζει η νομοθεσία και αυτές να εφαρμόζονται. Έτσι λειτουργούν τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη».