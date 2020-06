Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα και ένας από τους ελάχιστους πλανήτες που κινούταν σε ορθή πορεία αυτή την περίοδο στο ζωδιακό, ο Ποσειδώνας, γυρίζει κι αυτός ανάδρομος στην 20° 57’ των Ιχθύων.

ΚΡΙΟΣ: "Υπάρχει Θεός;" Απάντηση δε θα πάρεις, γιατί με τον Ποσειδώνα ανάδρομο ευθεία απάντηση δεν παίρνουμε γενικότερα, όμως αυτό και κάποια άλλα αντίστοιχα ερωτήματα είναι γεγονός ότι θα σου γεννηθούν με πολλές αφορμές το επόμενο διάστημα. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι τα "πιστεύω" και η κοσμοθεωρία σου δε χωράνε στη λογική σου ή από την άλλη μπορεί να νιώσεις ότι όλα μοιάζουν μάταια. Σε κάθε περίπτωση δε θα σε ωφελήσει σε τίποτα να παραιτηθείς από τη ρουτίνα σου κι από την φροντίδα του εαυτού σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Με τον Ποσειδώνα να γυρίζει ανάδρομος το επόμενο διάστημα κάποιοι στόχοι που είχες στο μυαλό σου σε κάποιες περιπτώσεις αναθεωρούνται και σε κάποιες άλλες, πιο δύσκολες, ο δρόμος προς την επίτευξή τους έχει τόση ομίχλη που καλύτερα να “παρκάρεις” λίγο, γιατί όσους προβολείς κι αν έχεις μπορεί να μη δεις τον γκρεμό… Από την άλλη τα πράγματα στις ερωτικές σχέσεις περιπλέκονται, κυρίως επειδή κάποιες φορές προσπαθείς να πάρεις περισσότερα από ανθρώπους που σου δίνουν ακριβώς όσα χρειάζεται η σχέση σας για να είναι ισορροπημένη, αλλά σε πιάνει η πλεονεξία σου..

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αν το τοπίο στα επαγγελματικά σου θόλωσε με τον κορονοϊό, τώρα που θα γυρίσει ανάδρομος και ο Ποσειδώνας στο κομμάτι της καριέρας σου, ίσα που θα αχνοφαίνεται. Εντάξει δε σου λέω ότι θα τα βάψεις και μαύρα, ωστόσο δεν αποκλείεται να χρειαστείς να δουλέψεις σκληρά χωρίς να λάβεις την ανάλογη ανταμοιβή ή αναγνώριση ή να νιώθεις ότι δουλεύεις υπό το καθεστώς αβεβαιότητας, όπως λίγο πολύ όλοι δηλαδή… Εγώ χειρότερο απ’ όλα θεωρώ το ενδεχόμενο να κατηγορηθείς αδίκως για κάτι (όχι μόνο στη δουλειά) και να πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Λάδια πολλά κι από τηγανίτα τίποτα… Πολλοί θα είναι αυτοί που το επόμενο διάστημα θα σου δώσουν υποσχέσεις για το μέλλον σου και την εξέλιξη σου, όμως θα είναι δύσκολο να διακρίνεις ποιοι από αυτούς όντως ενδιαφέρονται και ποιοι απλώς σου πουλάνε εκδούλευση. Φαντάζομαι ότι ίσως να περνάνε ήδη κάποια πρόσωπα από το μυαλό σου, μόνο που δε χρειάζεται να βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα, αφού ακόμα κι αν κάποιοι δείχνουν ότι τρέφουν για σένα αθώα και αλτρουιστικά συναισθήματα, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν ήταν ποτέ έτσι.

ΛΕΩΝ: Ο Ποσειδώνας τόσα χρόνια που βρίσκεται στους Ιχθύς έχει επηρεάσει τη σεξουαλική ζωή πολλών Λεόντων και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Η περίοδος που θα κινείται ανάδρομος θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Από τη μία ο μαγνητισμός που ασκείς θα σου δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο μια σταθερή σχέση ή μπορεί να επενδύσεις σε κάποιον με τον οποίο το μόνο που μπορεί να σας συνδέει είναι το σεξ. Αν νιώσεις την ανάγκη να ανανεώσεις τη σεξουαλική σου ζωή ή να πειραματιστείς με όποιο τρόπο κρίνεις εσύ προφανώς και να το κάνεις, όμως προσπάθησε να μην βρεις πάτημα π.χ. στο αλκοόλ, για να μπορέσεις να κάνετε πράγματα που δεν τολμούσες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Με τον Ποσειδώνα κατσικωμένο τόσα χρόνια απέναντι σου δεν είναι λίγες οι φορές που ένιωσες ότι δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη ούτε στον… Άντε, ας μην πω σε ποιον καλύτερα. Το θέμα είναι το πήρες το μάθημα σου; Αν ναι, τότε μπορείς να επαναξιολογήσεις τις σχέσεις σου με κάποιους ανθρώπους και είτε να κάνεις άλλοτε επανεκκινήσεις και άλλοτε διαγραφές. Αν πάλι δεν το πήρες το μαθηματάκι σου, μην αγχώνεσαι… Μπορεί να τα φας τα μούτρα σου, αλλά θα το πάρεις τώρα.

ΖΥΓΟΣ:Οι ανατροπές και η αβεβαιότητα στα επαγγελματικά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα, κυρίως για τους γεννημένους στο τέλος του 2ου με αρχές του 3ου δεκαημέρου. Λάθη στη δουλειά, λάθη στην επικοινωνία με τους συναδέλφους σου, παρεξηγήσεις και παρανοήσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχολογία σου, ενώ είναι πολύ πιθανό να επιβαρυνθεί και το πρόγραμμα σου. Και να υπήρχε και ένα νόημα σε όλο αυτό… Περισσότερο δουλεύεις για να δείχνεις ότι δουλεύεις ή για εργασοθεραπεία, παρά για να βελτιώσεις την αποδοτικότητα σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αν πρέπει να πω με δυο λέξεις τί είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξεις όσο ο Ποσειδώνας θα κινείται σε ανάδρομη τροχιά αυτές θα ήταν οι: “δημιουργική” και “ενέργεια”, σε έναν όρο όμως, δηλαδή τη δημιουργική σου ενέργεια. Ίσως καταλάβεις ότι είτε στην ερωτική σου ζωή, είτε σε κάποιο επαγγελματικό σου σχέδιο έφτιαξες μια φούσκα μέσα στο κεφάλι σου, ίσως επειδή είχες ανάγκη να ζήσεις κάτι που όσο πιο πολύ παθιαζόσουν και πίστευες σ’ αυτό τόσο περισσότερο νόημα θα έδινε στη ζωή σου...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Θέματα που μπορεί να σχετίζονται με το παρελθόν σου, τα παιδικά σου χρόνια, τη σχέση σου με τους γονείς σου σηματοδοτεί για εσένα η αντιστροφή της πορείας του Ποσειδώνα το επόμενο διάστημα. Αν είσαι από τους Τοξότες εκείνους που κάνουν ψυχοθεραπεία ή γενικότερα ψάχνεσαι με το μέσα σου αυτή η περίοδος μπορεί να αποδειχτεί πολύ γόνιμη, αφού θα μπορέσεις να δεις πιο ξεκάθαρα μύθους και φούσκες που έχεις πλάσει για εκείνη την εποχή. Αν όχι, η ενέργεια αυτή θα δημιουργήσει κάποια μπερδέματα που ίσως κλονίσουν την εμπιστοσύνη στην οικογένεια.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ:Για θέματα επικοινωνίας έχω να σου πω πάλι σήμερα… Κι αν ως τώρα το μόνο πρόβλημα ήταν εκείνος ο Ερμής απέναντι σου, πλέον θα πρέπει να βάλεις και τον παράγοντα ανάδρομος Ποσειδώνας στο χάρτη, ο οποίος φέρνει στο δρόμο σου πολλούς καλοθελητές που με πρόσχημα το καλό σου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σου φανεί δελεαστικό μπορούν εύκολα να σε βγάλουν απ’ το δρόμο σου. Να θυμάσαι ότι προφανώς για να μπορούν να σε παρασύρουν ο δρόμος σου δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, όμως τα δικά τους μονοπάτια μπορεί να έχουν κι αγκάθια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον Ποσειδώνα να γυρίζει ανάδρομος το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τις οικονομικές σου υποθέσεις, ενώ δεν αποκλείεται να αντιληφθείς ότι είχες εναποθέσει τις ελπίδες σου για βελτίωση στο συγκεκριμένο τομέα σε κάποιο project ή σε ανθρώπους που χθες έμοιαζαν με άλογα κούρσας και σήμερα αυτά τα άλογα μοιάζουν περισσότερο με πήγασους που έχουν βγάλει φτερά και σιγά σιγά ξεμακραίνουν. Ώρες ώρες είσαι τόσο επιπόλαιος…

ΙΧΘΥΕΣ: Με τον Ποσειδώνα να γυρίζει ανάδρομος το επόμενο διάστημα η στάση κάποιων ανθρώπων απέναντι σου ή κάποιες αποφάσεις που μπορεί να πάρουν για σένα φαίνεται ότι μπορεί να σε κάνουν να αμφισβητήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό, την αξία σου και τις ικανότητες σου. Ακόμα και στην περίπτωση που νιώθεις ότι έχεις κάνει λάθη καλό θα είναι να μπορείς να διακρίνεις τα λάθη σου από το ποιος είσαι και να μην τα ταυτίζεις, γιατί αλλιώς θα κάνεις ένα ακόμη μεγαλύτερο λάθος που θα σε ακολουθεί για χρόνια.

Πηγή: Astrologos.gr