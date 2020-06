Life

Νεκρός ο Στιβ Μπινγκ

Τέλος στην ζωή του έβαλε ο γνωστός παραγωγός του Χόλιγουντ. Τα αίτια που οδήγησαν τον Στιβ Μπινγκ στην αυτοκτονία.

Τέλος στη ζωή του σε ηλικία 55 ετών έθεσε ο γνωστός παραγωγός, δημιουργός ταινιών και πατέρας του παιδιού της ηθοποιού Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, Στιβ Μπινγκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 55χρονος άνδρας, ο οποίος είχε έντονη φιλανθρωπική δράση, αυτοκτόνησε στο Λος Άντζελες, πηδώντας από διαμέρισμά του, το οποίο βρίσκεται στον 27ο όροφο ενός πολυτελούς συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Century City.

Πηγές ανέφεραν στο TMZ ο Μπινγκ έπασχε από κατάθλιψη λόγω της έλλειψης ανθρώπινης επαφής κατά τη διάρκεια της καραντίνας.