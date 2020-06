Κοινωνία

Ρατσιστική επίθεση από πατέρα καταγγέλλει μέσω ΑΝΤ1 μαθητής αλβανικής καταγωγής (βίντεο)

Σοκάρει η περιγραφή του παιδιού στην κάμερα του ΑΝΤ1. Στη Δικαιοσύνη ο πατέρας του.

Το πώς έγινε το περιστατικό της σε βάρος του επίθεσης περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο 12χρονος μαθητής που έπεσε θύμα ξυλοδαρμό από πατέρα άλλου παιδιού.

Όπως είπε το παιδί, τη στιγμή που τσακωνόταν με ένα άλλο παιδί από το σχολείο του, πήγε ο πατέρας του δεύτερου παιδιού και τον χτύπησε.

Το αγόρι, αλβανικής καταγωγής, υπέστη θλάση στον αυχένα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο πατέρας του 12χρονου είπε πως έχει ήδη υποβάλει μήνυση.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΕΡΦΑ, κ.Κωνσταντίνου, που δημοσίευσε και το βίντεο σχολίασε πως «δεν μπορεί να ακούς έναν πατέρα να λέει στο παιδί ‘θα σε θάψω’».