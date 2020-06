Life

Ελληνικό νησί στην κορυφή λίστας των Sunday Times με 25 μυστικά νησιά

Στην κορυφή της λίστας των νησιών χωρίς συνωστισμό βρέθηκε το κυκλαδίτικο νησί.

Στην κορυφή της λίστας των Sunday Times με τα 25 μυστικά νησιά της Ευρώπης χωρίς συνωστισμό για φέτος βρέθηκε η Άνδρος. Το αφιέρωμα εκθειάζει την εξαιρετική πρωτοβουλία του Andros Routes και τις περιπατητικές δυνατότητες του προορισμού, εστιάζοντας στο δίκτυο μονοπατιών που συνδέει βυζαντινά μνημεία, μουσεία, αλλά και στο ενετικό κάστρο και τις ιδιαίτερες παραλίες.

Η κατάταξη στην κορυφαία θέση έχει ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, καθώς η λίστα αφορά σε προορισμούς που ενδείκνυνται για φέτος, χωρίς συνωστισμό και κοσμοσυρροή, και αφήνει πίσω άλλα νησιά της Ευρώπης σε ανταγωνιστικές χώρες στον τουρισμό όπως Κροατία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία, Γερμανία, Νορβηγία κ.ά.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού της Άνδρου, Νίκος Μουστάκας, δηλώνει ότι η διάκριση από τους Sunday Times ανήκει πρωτίστως στη θαυμαστή πρώτη ύλη του νησιού, που δεν είναι άλλη από την τοπική κοινωνία μας και τους ανθρώπους της με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν, όπως το Andros Routes.

«Θεωρούμε τέτοιου είδους δημοσιεύσεις ως την καλύτερη επιβράβευση του δήμου, των τοπικών φορέων, των επαγγελματιών και όλων των κατοίκων του νησιού, που αγωνίζονται καθημερινά και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και υγείας, που καθιστούν την Άνδρο έναν ποιοτικό και ασφαλή προορισμό, άξιο και κατάλληλο για παγκόσμιες διακρίσεις όπως η συγκεκριμένη».