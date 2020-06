Αθλητικά

“Κλείνουν” τα εισιτήρια για τον τελικό του Kυπέλλου

Άρης-ΑΕΚ και Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ με πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα.

Το ζευγάρι του τελικού του κυπέλλου Ελλάδας βγαίνει αύριο. Η πρόκριση είναι ανοιχτή και στα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Η ΑΕΚ κέρδισε με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ τον Άρη. Αύριο, στις 19:00, θα διεξαχθεί η ρεβάνς στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο ΠΑΟΚ, αν και βρέθηκε να χάνει με 0-2 από τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό στην Τούμπα, έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2. Ο αυριανός δεύτερος ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 21:30 στο Καραϊσκάκη.

Περισσότερες από 200 επιλογές στα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Περισσότερες από 200 επιλογές έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα για να ποντάρουν στους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας, Άρης-ΑΕΚ και Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ.

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται είναι και αυτά για το γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, την ομάδα που θα σκοράρει με πέναλτι, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, τον παίκτη που θα δώσει ασίστ, το αν θα σημειωθεί ή όχι αυτογκόλ, την πρώτη και τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον πρώτο και τον τελευταίο σκόρερ.

Τα συνολικά κόρνερ της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές επιλογές και για τα κόρνερ. Στους δύο ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν στον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5 κόρνερ, τα Over/Under 9,5 κόρνερ, τα Over/Under 10,5 κόρνερ, τα συνολικά κόρνερ της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας, τα κόρνερ τριπλής επιλογής και τα Over/Under κόρνερ του πρώτου ημιχρόνου.

Τέσσερις προωθητικές ενέργειες από το Πάμε Στοίχημα

Στα πρακτορεία συνεχίζονται και οι επιβραβεύσεις των παικτών του ΟΠΑΠ. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τέσσερις προωθητικές ενέργειες:

Στο Παρά 1

Boost 13

Boost Νίκης

2-0 & Έληξε

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.