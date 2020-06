Life

Τόκιο: Η Disneyland ανοίγει και πάλι την 1η Ιουλίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στις συστάσεις προς τους επισκέπτες είναι "να μη φωνάζουν" από ενθουσιασμό...

Η διαχειρίστρια εταιρεία της Disneyland και της DisneySea του Τόκιο, η Oriental Land, ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει και πάλι τα θεματικά πάρκα την 1η Ιουλίου για περιορισμένο ωστόσο αριθμό επισκεπτών λόγω των μέτρων που ισχύουν κατά του κορονοϊού.

Και τα δύο αυτά θεματικά πάρκα έκλεισαν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησαν να αυξάνονται τα κρούσματα του κορονοϊού στο Τόκιο και στους γειτονικούς του νομούς.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να αγοράζουν ηλεκτρονικά τα εισιτήριά τους εγκαίρως και κατά την προσέλευσή τους θα θερμομετρούνται, ενώ θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και θα τηρούνται οι αποστάσεις στους χώρους με καθίσματα, ανακοίνωσε η Oriental Land.

Τον περασμένο μήνα, μια ομάδα από διαχειριστές ιαπωνικών θεματικών πάρκων, ανάμεσά τους και η Oriental Land, έδωσαν στη δημοσιότητα οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των χώρων υπό την απειλή του ιού.

Ανάμεσα στις συστάσεις προς τους επισκέπτες είναι "να μην φωνάζουν" από ενθουσιασμό όταν, για παράδειγμα, κάνουν τον γύρο με το τρενάκι του τρόμου.

"Τα φαντάσματα" που καραδοκούν στα στοιχειωμένα σπίτια θα πρέπει να ...τηρούν και αυτά αποστάσεις ασφαλείας από τα "θύματά" τους, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Άλλα θεματικά πάρκα της Ντίσνεϊ, περιλαμβανομένων εκείνων της Καλιφόρνιας και του Παρισιού, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα ανοίξουν και πάλι, ενώ η Disneyland της Σανγκάης άνοιξε για το κοινό τον Μάιο.

Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια επισκέπτες συρρέουν κάθε χρόνο στα δύο θεματικά πάρκα της Ιαπωνίας, τα οποία είναι μεταξύ των δύο δημοφιλέστερων τουριστικών αξιοθέατων στο Τόκιο.

Η Ιαπωνία αίρει σταδιακά τους περιορισμούς κατά της πανδημίας μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί στην χώρα τον περασμένο μήνα.

Ο Ζωολογικός Κήπος Ueno του Τόκιο άνοιξε και πάλι την Τρίτη έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες.

Τα Universal Studios Japan στην Οσάκα άνοιξαν στις 8 Ιουνίου για έναν περιορισμένο αριθμό επισκεπτών που κατοικούν εκεί κοντά και που έχουν ήδη προμηθευτεί ετήσιο εισιτήριο προτού επεκτείνει αυτόν τον κανόνα για τους κατοίκους μιας ευρύτερης περιοχής στην δυτική Ιαπωνία.

Το ιαπωνικό επαγγελματικό μπέιζμπολ ξεκίνησε τους αγώνες κεκλεισμένων των θυρών την περασμένη εβδομάδα, ενώ το επαγγελματικό ποδόσφαιρο θα ξεκινήσει στη χώρα και πάλι στις 4 Ιουλίου. Και τα δύο αθλήματα θα επιτρέψουν την είσοδο θεατών στα στάδια και στα γήπεδα από τις 11 Ιουλίου.