“Τα φιλαράκια”: Τζένιφερ Άνιστον και Λίζα Κούντροου σε διαφορετικούς ρόλους

Τζένιφερ Άνιστον και Λίζα Κούντροου αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για το αφιέρωμα στα Φιλαράκια.

Η Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) και η Λίζα Κούντροου (Lisa Kudrow) απάντησαν στους θαυμαστές της τηλεοπτικής σειράς «Τα φιλαρακιά» που αγωνιούν για την επανένωση της παρέας μιλώντας στο «Actors on Actors» του Variety.

«Νομίζω ότι θα είναι πολύ διασκεδαστικό, αν βγούμε ποτέ από την καραντίνα και κάνουμε την επανένωση», δήλωσε η Άνιστον για την επανένωση της παρέας, με την Κούντροου να απαντάει: «Ναι, αυτό θα είναι πραγματικά υπέροχο. Δεν μπορώ να περιμένω να το κάνω αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να περιμένω για να το κάνω αυτό. Ναι, δεν γνωρίζουμε τα πάντα γι' αυτό, πρέπει να πούμε. Νομίζω ότι θα εκπλαγείτε με ορισμένα πράγματα».

Όσο για το τι μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές από την ειδική αυτή επανένωση της παρέας, Άνιστον και Κούντροου είπαν ότι αυτές και οι συμπρωταγωνιστές τους δεν πρόκειται να επαναλάβουν τους ίδιους ρόλους.

«Ξέρουμε ότι δεν είναι ένα σενάριο, αυτό το ξέρουμε», είπε η Τζένιφερ με τη Λίζα να προσθέτει: «Ναι, όχι. Δεν θα είμαι η Φοίβη».

Τον Φεβρουάριο, ανακοινώθηκε ότι «Τα φιλαράκια» θα επανενωθούν σε ένα ειδικό αφιέρωμα, η μαγνητοσκόπηση του οποίου θα γίνονταν στα αρχικά πλατό της σειράς, στην έδρα της Warner Bros., ως φόρο τιμής στο σήριαλ που άφησε εποχή με τις δέκα σεζόν του, -ξεκίνησε να προβάλλεται το 1994 και ολοκληρώθηκε το 2004- και τις αμέτρητες επαναλήψεις του σε όλο τον κόσμο.

Η προβολή του ειδικού αυτού αφιερώματος, όπως είχε ανακοινωθεί, θα γίνει μέσα από την πλατφόρμα streaming HBO Max.