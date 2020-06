Κόσμος

Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών: Οι Έλληνες πυροβολούν τους πρόσφυγες

Πυροβολισμούς με πραγματικές σφαίρες κατήγγειλε ο Σελίμ Κιράν στην 4η Διάσκεψη των Βρυξελλών...

«Η Ελλάδα, η οποία απωθεί τους μετανάστες με τη βία και υψώνει συρμάτινο τείχος στα σύνορα με την Τουρκία, τώρα με την ακτοφυλακή της απομακρύνει σκάφη με μετανάστες, πυροβολώντας τους με πραγματικές σφαίρες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι πρόσφυγες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε απάνθρωπη μεταχείριση, ούτε να τους επιστρέφουν πίσω με τη βία. Όλοι πρέπει να συμμορφωθούμε προς τις διεθνείς μας υποχρεώσεις μας», δήλωσε ο Τούρκος ΥΦΥΠΕΞ μιλώντας στο πλαίσιο της 4ης Διάσκεψης των Βρυξελλών που διοργανώθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα "Προστασία και υποστήριξη των Σύρων εκτοπισμένων".

Ο Σελίμ Κιράν ανέφερε ότι η συμφωνία της 18ης Μαρτίου 2016 είναι σημαντική για τη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας-ΕΕ στο μεταναστευτικό, ωστόσο κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Ευρώπη για μη τήρηση των υποχρεώσεών της. Ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε μάλιστα ποιες είναι οι απαιτήσεις της Τουρκίας από την Ευρώπη, προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία στο μεταναστευτικό.

«Οι προσδοκίες μας από την ΕΕ έγκειται στη συνεργασία με την Τουρκία για την άρση του καθεστώτος της βίζας για τους πολίτες μας, τη θέση σε εφαρμογή του εθελοντικού Ανθρωπιστικού Προγράμματος, την άμεση παράδοση των 3+3 δις. ευρώ στην Τουρκία, την επικαιροποίηση της συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης, το άνοιγμα καινούριων κεφαλαίων διαπραγμάτευσης, την εξασφάλιση της επιστροφής των προσφύγων στη Συρία υπό καλύτερες ανθρώπινες συνθήκες. Θέλουμε μια ισχυρότερη δέσμευση εκ μέρους της ΕΕ σε αυτά τα ζητήματα», δήλωσε ο Σελίμ Κιράν κάνοντας για άλλη μια φορά σαφές ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επωμιστεί μόνη της όλο το βάρος του προσφυγικού/μεταναστευτικού. «Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Η αποτελεσματική διεθνής συνεργασία είναι πιο σημαντική από ποτέ», κατέληξε ο Τουρκος υφυπουργός. .