Πολιτική

Ανδρέας Παπανδρέου: Τρισάγιο στον τάφο του από την Δήμητρα Λιάνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ ...

Τρισάγιο στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Α’ Νεκροταφείο τελέστηκε από τη Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου. Φέτος, συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού.

Το τρισάγιο τέλεσε ο Τιμόθεος Ηλιάκης. Το "παρών" έδωσε μεταξύ άλλων ο τηλε-σκηνοθέτης όλων των ανοικτών ομιλιών του Ανδρέα Παπανδρέου, Τάσος Μπιρσίμ και ορισμένα από παλαιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.