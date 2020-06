Κοινωνία

Αρπαγή 10χρονης: η φωτογραφία της 33χρονης

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της κατηγορούμενης με Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, το όνομα, τα στοιχεία ταυτότητας, η φωτογραφία και η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος 33χρονης ημεδαπής, που συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης (σχετικό το από 18-06-2020 Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας).

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό να μεταχειριστεί ο δράστης τον ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες μη έχοντας συμπληρώσει ο ανήλικος τα 14 έτη, βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο – παθόντα ο οποίος δε συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, πορνογραφία ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για αποκλειστικά ιδία χρήση και έκθεση.

Πρόκειται για την:

(επ) ΜΟΥΡΘΟΥ (ον) Ειρήνη του Κοσμά και της Ευαγγελίας, γεν. 1987.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας έως 22-12-2020, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Για παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στα τηλέφωνα 2310-388456 και 2310-388458.