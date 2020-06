Πολιτική

Θύμα κλοπής ο Παναγιώτης Λαφαζάνης

Άγνωστος έκλεψε τον πρώην Υπουργό στο κέντρο της Αθήνας.

Θύμα κλοπής έπεσε ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζάνης το πρωί της Τρίτης.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης περπατούσε στο κέντρο της Αθήνας, όταν στην Ομόνοια τον πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας, πιθανότατα αλλοδαπός και με αριστοτεχνικό τρόπο του αφαίρεσε το κινητό.

Ο δράστης κατάφερε να ξεφύγει, παρά τις προσπάθειες του Παναγιώτη Λαφαζάνη να τον σταματήσει.