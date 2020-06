Αθλητικά

Κηδεία Αλέφαντου: Πού και πότε θα ειπωθεί το “τελευταίο αντίο”

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την κοινωνία για την απώλεια του θρυλικού προπονητή.

Φίλοι και συγγενείς θα πουν το Σάββατο το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Αλέφαντο, που έφυγε την Τρίτη από τη ζωή.

Η σορός του θρυλικού προπονητή θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Α’ Νεκροταφείο, όπου στη στις 13:00 θα τελεστεί η νεκρώσιμος ακολουθία.

Εκεί, στο Α΄Νεκροταφείο, θα γίνει και η ταφή.

Η οικογένεια ανακοίνωσε πως η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 11:00, ώστε να τον αποχαιρετίσουν φίλοι και θαυμαστές.