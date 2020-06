Κοινωνία

Υπόθεση αρπαγής: Από το νοσοκομείο σε δομή φιλοξενίας η 10χρονη

Σε προστατευμένο περιβάλλον εκτός σπιτιού φιλοξενείται τις τελευταίες ημέρες και το μικρότερο αδερφάκι της ανήλικης.

Σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων μεταφέρθηκε, ύστερα από 10ημερη παραμονή σε νοσοκομείο, η ανήλικη που έπεσε θύμα αρπαγής από την 33χρονη στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.



Οπως έγινε γνωστό, θα φιλοξενηθεί προσωρινά στη δομή μέχρι να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει έρευνα της Εισαγγελίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης για το περιβάλλον της.

Στο μεταξύ, το μικρότερο αδελφάκι της ανήλικης φιλοξενείται επίσης τις τελευταίες ώρες σε προστατευμένο περιβάλλον εκτός σπιτιού, κάτι που έκριναν σκόπιμο στην παρούσα φάση οι αρχές. Η παραμονή θα είναι προσωρινή.