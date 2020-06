Κοινωνία

Σε απευθείας μετάδοση η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία

Αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Πού μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση οι ενδιαφερόμενοι.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει πως σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 73226/Δ6 (ΦΕΚ 2261/ 12-6-2020), η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2020 - 2021 θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, στις 11 το πρωί, στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών και θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Υπουργείου στο YouTube.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΕΠΠΣ) και ένα Διευθυντή Πειραματικού Σχολείου, με τη βοήθεια του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΕΠ. Έργο της αρμόδιας Επιτροπής είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης για όλα τα Πειραματικά σχολεία της χώρας και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού.

Στη διαδικασία παρίστανται μέλη της ΕΕΠΠΣ, Διευθυντές Πειραματικών σχολείων καθώς και συμβολαιογράφος. Μπορούν επίσης να παρίστανται οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Σχολείων.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης (δηλ. οι τυχαίοι αριθμοί που αποδίδονται στους/στις υποψήφιους/ες) θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της ΕΠΠΣΣ μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

Τα αποτελέσματα ανά σχολική μονάδα θα αποσταλούν από την ΕΕΠΠΣ σε κάθε σχολείο εντός της ημέρας.

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο κάθε Πειραματικού σχολείου επικυρώνει το αποτέλεσμα και αναρτά στην ιστοσελίδα του πίνακα των εισαγομένων και των επιλαχόντων/ουσών.