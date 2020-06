Αθλητικά

Άρης – ΑΕΚ: συγκλονιστική πρόκριση για την “Ένωση”

Σε ένα ματς… ακατάλληλο για καρδιακούς η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει μια μεγαλειώδη πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ακατάλληλος για καρδιακούς ήταν ο επαναληπτικός αγώνας του Άρη με την ΑΕΚ, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Θεσσαλονικείς, έχοντας ηττηθεί 2-1 στο ΟΑΚΑ, βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 στο 92', ωστόσο ο Μάρκο Λιβάγια έστειλε το ζευγάρι στην παράταση σκοράροντας στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Εκεί, με δεύτερο γκολ, ο Κροάτης φορ διαμόρφωσε το τελικό 2-2, δίνοντας στην ομάδα του την πρόκριση στον τελικό με συνολικό σκορ 4-3! Με οκτώ παίκτες ολοκλήρωσε τον αγώνα η ΑΕΚ!

Δεδομένων των τραυματισμών των Φραν Βέλεθ και Ούγκο Σόουζα, ο Μίχαελ Ένινγκ χρησιμοποίησε τον Λούκας Σάσα στο δεξί άκρο της άμυνας, προτιμώντας τον Μάρτιν Τόνσο στη μεσαία γραμμή. Από την άλλη, ο Μάσιμο Καρέρα εμπιστεύτηκε τον Μιχάλη Μπακάκη που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, άφησε εκτός τον Νταμιάν Σιμάνσκι επαναφέροντας τον Αντρέ Σιμόες στα χαφ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Νέλσον Ολιβέιρα αντί του Σέρχιο Αραούχο που ήταν βασικός στο ματς του περασμένου Σαββάτου ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, φοβόταν... ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη τελική ήρθε στο 18', με το σουτ του Γιάννη Φετφατζίδη να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Βασίλη Μπάρκα. Στο επόμενο λεπτό, η καταπληκτική μπαλιά του Μάρκο Λιβάγια έβγαλε από πλάγια θέση τον Ντάνιελ Βέρντε απέναντι από τον Χουλιάν Κουέστα, όμως ο Ισπανός τερματοφύλακας αντέδρασε θετικά, με το σουτ του Πέτρου Μάνταλου να είναι άστοχο, στην εξέλιξη της φάσης.

Το ίδιο συνέβη και στο διαγώνιο σουτ του Ιταλού εξτρέμ στο 23', με την ΑΕΚ να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Στο ημίωρο ο Κουέστα βγήκε πολύ μακριά από την εστία του για να προλάβει σε δύο χρόνους τον Ολιβέιρα. Στο 32' ο Ντανιέλε Βέρντε "πούλησε" την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Μπάρκας επενέβη σωτηρία στο τετ α τετ με τον Μιχάλι Κόρχουτ! Στην αντεπίθεση, ο Γιώργος Δεληζήσης έκανε σωτηρία προβολή πριν η μπάλα φτάσει στον αμαρκάριστο Βέρντε ενώ στην εξέλιξη της φάσης η προσπάθεια του Μάνταλου κόπηκε. Η κορυφαία φάση του πρώτου μέρους χάθηκε στις καθυστερήσεις από τον Ολιβέιρα που, έπειτα από κόρνερ και από το ύψος της μικρής περιοχής, έστειλε την μπάλα στα ύψη!

Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ήταν - κι αυτό - υποτονικό. Μέχρι που στο 57' ο Φετφατζίδης ξεπέρασε τον Έλντερ Λοπες, γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή κι ο επερχόμενος Ντάνιελ Μαντσίνι μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0! Οι γηπεδούχοι οπισθοχώρησαν, η ΑΕΚ πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 75' ο Αντρέ Σιμόες με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά - έπειτα από υπέροχο σκάψιμο του Μάνταλου - "κρέμασε" τον Κουέστα αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Ισπανού και κατέληξε στην αγκαλιά του! Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν ασφυκτικά όμως η άμυνα του Άρη άντεχε.

Στο 92' μια άλλη αλλαγή του Ένινγκ, ο Νικολά Ντιγκινί, ευνοήθηκε από την κόντρα και έκανε το 2-0! Τέλος; Όχι!!! Στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από φάση διάρκειας, με διπλή προσπάθεια ο Λιβάγια νίκησε τον Κουέστα κι έστειλε το ζευγάρι στην παράταση!

Εκεί η ΑΕΚ φάνηκε να έχει περισσότερες δυνάμεις και ψυχολογία. Στο 103', ο υπέροχος συνδυασμός των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας, που ξεκίνησε από τον Χρήστο Αλμπάνη, είχε τελικό αποδεκτή τον Λιβάγια που με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Κουέστα για το τελικό 2-2, αφού Αραούχο και ! Για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν η ΑΕΚ θα βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία).

Κίτρινες: Ματίγια, Μαντσίνι, Μπα - Σιμόες, Μάνταλος, Ολιβέιρα, Σβάρνας

Κόκκινες (2ες κίτρινες): 120΄+1 Μάνταλος, 120΄+3 Σιμόες, 120΄+4 Ολιβέιρα

ΆΡΗΣ (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Ρόουζ, Κόρχουτ, Δεληζήσης, Ματίγια, Σάσα, Φετφατζίδης (75' Μπα), Γκάμα (89' Ντιγκινί), Λάρσον (49' Μαντσίνι), Ιντέγε, Τόνσο (90'+7' Μαρτίνες).

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Μπάρκας, Μπακάκη (46' Παουλίνιο), Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι, Λόπες (65' Χουλτ), Μάνταλος, Σιμόες, Κρίστισιτς (73' Αραούχο), Βέρντε (65' Αλμπάνης), Ολιβέιρα, Λιβάγια (110' Σιμάνσκι).