Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: το εμβόλιο της Οξφόρδης χορηγήθηκε σε υγιείς εθελοντές στην Βραζιλία

Βραζιλιάνοι ερευνητές άρχισαν να χορηγούν σε εθελοντές δόσεις ενός πειραματικού εμβολίου που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έγινε σήμερα γνωστό από το ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, που έχει αναλάβει τις δοκιμές.

Το εμβόλιο, το οποίο ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μαζί με το εργαστήριο AstraZeneca, θεωρείται ως ένα από τα πλέον υποσχόμενα μεταξύ των σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως.

Γνωστό υπό το όνομα ChAdOx1 nCoV-19, δοκιμάστηκε σε εθελοντές στη Βρετανία και θα ακολουθούσουν δοκιμές αυτήν την εβδομάδα στη Νότια Αφρική.

«Από (χθες) Τρίτη, εθελοντές που είχαν διαγνωστεί αρνητικοί (στην Covid-19) έλαβαν το εμβόλιο», εξηγεί το ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο σε ένα δελτίο τύπου.

Οι πρώτοι εθελοντές είναι επαγγελματίες της υγείας, που εκτίθενται ιδιαίτερα στον νέο κορονοϊό, ιδίως γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό ασθενοφόρων, όλοι τους ηλικίας 18-55 ετών.

Συνολικά, σχεδόν 2.000 Βραζιλιάνοι εθελοντές αναμένεται να συμμετάσχουν στις δοκιμές.

Ο Εντουάρντο Παζουέλο, προσωρινός υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η Βραζιλία είναι κοντά στο να υπογράψει με την Οξφόρδη συμβόλαιο για την παραγωγή σε τοπικό επίπεδο του εμβολίου.

Η Βραζιλία επελέγη για τις δοκιμές, καθώς, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες, η πανδημία βρίσκεται εκεί σε ανοδική πορεία, με πάνω από 1,1 εκατομμύρια κρούσματα και περισσότερους από 52.000 θανάτους.