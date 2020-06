Υγεία - Περιβάλλον

Το μήνυμα του γιατρού που έδωσε “μάχη” με τον κορονοϊό

Οι δύσκολες στιγμές και το δημόσιο ευχαριστώ του γιατρού που «πάλεψε» με τον ιό και βγήκε νικητής.

Συγκινεί το μήνυμα του γιατρού Νίκου Σιδηρά, από την Αιτωλοακαρνανία, που έδωσε «μάχη» με τον κορονοϊό.

Ο γιατρός με ανάρτησή του στο facebook μιλά για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο Νοσοκομείο του Ρίο και ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η ανάρτηση

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Δυο μήνες από την εισαγωγή μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, αφού διαγνώσθηκα θετικός σε πνευμονία από Covid – 19, και ένα μήνα περίπου από την έξοδό μου απ’ αυτό, θα ήθελα εγώ και η οικογένειά μου να ευχαριστήσουμε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ως άνω Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ιδιαιτέρως τον Καθηγητή Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας κ. Χαράλαμπο ΓΩΓΟ, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας και Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής θεραπείας κ. Φωτεινή ΦΛΙΝΤΖΟΥ και την Επίκουρο Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας κ. Καρολίνα ΑΚΙΝΟΣΟΓΛΟΥ που με την επιστημονική τους γνώση, τις συντονισμένες τους προσπάθειες, την επιμονή τους και την τόλμη να υπερβάλλουν εαυτών θεραπευτικά, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, μου χάρισαν το δώρο της δεύτερης ευκαιρίας.

Η μάχη με τον κορονοϊό ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη, στα όρια της ανθρώπινης αντοχής τόσο σε οργανικό-σωματικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συγγενείς,φίλους και φίλες, γνωστούς και αγνώστους, που εκείνες τις δύσκολες ώρες προσευχήθηκαν για μένα.

Εδώ θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας γιατί η νόσος δεν έχει φύγει και θα πρέπει να λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Απολύτως υγιής τόσο στις εργαστηριακές όσο και στις απεικονιστικές εξετάσεις μου επέστρεψα πλέον στα καθήκοντά μου.

Σε όλους εσάς θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή : μη χάνετε χρόνο από τους αγαπημένους σας… η ζωή είναι απρόβλεπτη!

Πηγή: onairnews.gr